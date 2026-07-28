River Plate acelera en el mercado de pases tras el mal arranque del semestre y está a un paso de cerrar a Tobías Andrada, la joya que pidió Eduardo Coudet.

River Plate está muy cerca de concretar otro movimiento importante en el mercado de pases. El club de Núñez tiene avanzadas las negociaciones con Vélez por Tobías Andrada, un mediocampista de 19 años que fue señalado por Eduardo "Chacho" Coudet como una prioridad para reforzar el equipo. Formado en el Fortín, campeón con las Inferiores y subcampeón mundial con la Selección Argentina Sub 20, el juvenil aparece como una de las grandes apuestas del fútbol argentino.

El interés del conjunto de Núñez por el volante no surgió de un día para otro. Desde hace varias semanas, el cuerpo técnico encabezado por "Chacho" buscaba sumar un mediocampista con dinámica, buena técnica y capacidad para romper líneas con la pelota, características que le faltaron en las dos derrotas recientes. Entre los distintos nombres que aparecieron sobre la mesa, Andrada fue el que más consenso generó.

En un primer momento, River presentó una propuesta de siete millones de dólares por el 80% del pase, aunque Vélez la rechazó por considerarla insuficiente. Tras varios días de negociaciones, ambas instituciones acercaron posiciones hasta alcanzar un entendimiento de seis millones de dólares por el 70% de la ficha y la obligación de adquirir otro 20% si el futbolista cumple determinados objetivos deportivos, y un contrato por cuatro temporadas y media.

Quién es Tobías Andrada, la joya que formó Vélez

Nacido el 2 de febrero de 2007 en La Matanza, Andrada llegó a Vélez cuando tenía siete años y realizó todo su recorrido en las divisiones inferiores del club de Liniers. Su crecimiento fue constante y, tras destacarse en Quinta División, dio el salto a la Reserva, donde apenas necesitó cinco encuentros para convencer al cuerpo técnico de que estaba listo para Primera.

En mayo de 2025 firmó su primer contrato profesional y pocos meses después debutó oficialmente en la máxima categoría. Desde entonces fue ganando terreno hasta convertirse en una pieza habitual del equipo durante la temporada 2026 con Guillermo Barros Schelotto como DT.

Con19 años ya acumula 35 partidos, tres goles, dos títulos con Vélez y una experiencia internacional importante con la Selección Argentina Sub 20, donde disputó siete encuentros en el Mundial juvenil de 2025 e incluso llevó la cinta de capitán en algunos partidos. Aunque tiene contrato vigente hasta diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, River logró negociar la compra de un porcentaje importante de su pase por un monto considerablemente menor.

Cómo juega el volante que pidió Chacho Coudet

Uno de los aspectos que más sedujo a "Chacho" Coudet es el perfil futbolístico de Andrada. Se trata de un mediocampista con muy buena capacidad para asociarse, precisión en el pase y una destacada lectura del juego, sobre todo para buscar el espacio sin pelota.

Su principal fortaleza pasa por encontrar espacios entre líneas y acelerar las jugadas hacia adelante. Además, posee despliegue físico, intensidad para la recuperación y una gran versatilidad, ya que puede desempeñarse como volante interno, mediocampista mixto o incluso abierto sobre la banda derecha.

En Vélez suelen compararlo con Federico Valverde, figura del Real Madrid, debido a su recorrido, dinámica y capacidad para ocupar distintos sectores del mediocampo. Sin embargo, el propio Andrada confesó que uno de sus máximos referentes es Pedri, el volante del Barcelona, por su inteligencia para manejar los tiempos del juego.

A esas condiciones técnicas se suma una fortaleza física que le permitió adaptarse rápidamente a la exigencia de la Primera División. Con 1,79 metros de estatura y una notable madurez para su edad, quienes compartieron plantel con él destacan también su profesionalismo y personalidad.