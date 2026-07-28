Fátima Flórez desmintió una reconciliación con Milei y reveló la verdad detrás de su viaje a Perú: "Él tiene su lugar"

Fátima Flórez y la verdad de por qué viajó a Perú: "Vine como". Foto: Fátima Flórez

En los últimos días creció el rumor de que Fátima Flórez estaría nuevamente en pareja con el Presidente Javier Milei. En este sentido, la presencia de la humorista en la asunción de Keiko Fujimori en Perú alimentó aquella teoría. Sin embargo, fue ella misma quien decidió poner fin a las especulaciones: desmintió la reconciliación y dijo cuál fue el motivo que la llevó al lugar de los hechos.

"Vine como amiga de Keiko", reveló Fátima en diálogo con DDM por América TV y detalló: "Estaba sentada con su familia, tenemos una linda amistad que se dio hace dos años en una gala solidaria". En cuanto al rumor de reconciliación con el presidente de los argentinos, puso punto final: "Saben que estoy trabajando, no tengo tiempo en este momento para tener un amorío, estoy en pleno trabajo. Él tiene su lugar protocolar y yo un lugar de amistad".

Fátima Flórez dijo presente en la asunción de Keiko Fujimori como presidenta.

No es la primera vez que se baraja la posibilidad de reconciliación entre ambas figuras. A principios del 2026 la aparición de Milei en un show de Fátima en el Teatro Roxy de Mar del Plata y el posterior abrazo arriba del escenario significó para muchos una nueva oportunidad para la pareja. Esta vez, la humorista no se preocupó por desmentir el amorío pero tampoco lo confirmó: "El público pedía 'piquito, piquito'. Lo que pasa es que yo doy un piquito y quiero más, porque soy una mujer muy apasionada. El piquito me da sabor a poco", expresó en comunicación con Mauro Szeta para Lape Social Club.

Fátima Flórez desmintió haberse reconciliado con Javier Milei y reveló por qué fue a la asunción de Keiko Fujimori.

En respuesta, Sztea le insistió: "¿Pero hubo beso bajo el escenario?", y ella remató: "Pero me estás pidiendo muy insight information...". Finalmente, el periodista arrojó lo que todos pensaban y Fátima no le retrucó: "Te fuiste del beso, me estás gambeteando. Lo tomo como un sí". Sin embargo, luego de su separación, ambos siguieron caminos diferentes y no volvieron a estar en pareja aunque mantienen un buen vínculo.