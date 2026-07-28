Se filtró la millonaria suma por la que Wanda Nara demandó a Mauro Icardi: "Mensuales"

Se filtró la suma por la que Wanda Nara demandó a Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan un profundo conflicto judicial con motivo de su divorcio, luego de que dieran por terminado su vínculo una vez que él oficializó su vínculo con la China Suárez. En las últimas horas, una nueva hoja se sumó a la foja: en Italia fallaron en favor del futbolista respecto del reclamo económico que había realizado la mediática, reclamo económico que el deportista no tuvo reparo alguno en difundir.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el atleta expuso: "Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex; 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución. Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos".

La historia de Mauro Icardi donde mostró el monto que solicitaba Wanda Nara por el divorcio.

Tras esto, concluyó: "Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Que bueno que la justicia italiana funcione, pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia".

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi

Haciéndose eco de lo expresado por su expareja, la blonda también fue a la carga en redes sociales: "Hoy la Justicia italiana dijo que espera la sentencia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo y la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde. Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones. Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y que ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron".

"¿Qué extraño no? ¿Parece que personas que asustaron y traumaron a tus propias hijas te hicieron un favor?", disparó Wanda, quien concluyó: "Yo tengo pasaporte, ellas no, y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre".