Milei hablará en cadena nacional este jueves para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El presidente, Javier Milei, hablará en cadena nacional el próximo jueves para anunciar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), informó el vocero presidencial, Adrian Ravier.

Según detalló Ravier en la conferencia de prensa que brindó hoy en Casa Rosada, la cadena nacional del jefe de Estado tendrá lugar pasado mañana a las 20 horas, para aprovechar la franja prime time, como ha hecho Milei en ocasiones anteriores en las que también dispuso de este instrumento.

"Es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la carta orgánica atacan a este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", señaló el vocero presidencial.

La última vez que Milei utilizó la cadena nacional había sido en marzo pasado, cuando celebró el fallo de la justicia estadounidense que, en segunda instancia, favoreció a Argentina frente al reclamo de los bonistas privados en la causa por la nacionalización de YPF.

Qué se sabe del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA

Milei ya había adelantado algunos detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica hace algunas semanas. Según precisó el Presidente, entre los puntos centrales se encuentra la prohibición a la emisión por parte del BCRA hacia el Estado.

"Vamos a terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica a cinco objetivos. Se va a prohibir explícitamente -y con sanciones penales- violentar la independencia del Banco Central, en términos de que se financie al fisco", dijo el mandatario en una entrevista con el streaming Neura a inicios de julio.

Esto implica que el BCRA conservará como objetivo solo el de preservación del valor de la moneda. De este modo, el Banco Central solo se encargaría de controlar que no se dispare la inflación, dejando de lado las consecuencias que ello podría traer al nivel de empleo y al poder adquisitivo.

El FMI apoyó la reforma del Banco Central

Ante la consulta sobre el proyecto de reformar la Carta Orgánica del BCRA, la cual presentó el presidente Javier Milei en una reunión con legisladores libertarios, el FMI apoyó la intención del Gobierno y explicó las razones por las que la consideran necesaria, en una conferencia de prensa que dio su vocera a inicios de julio.

"Una reforma fortalecería las salvaguardas institucionales del Banco Central que protegen su independencia política y aclararía el mandato del BCRA. Esto mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades de lo que llamamos ‘dominio fiscal’, que es esencialmente una situación en la que el Banco Central financia al Gobierno. Por eso, es importante reducir esas vulnerabilidades en Argentina", señaló la vocera del organismo de crédito, Julie Kozack.

"Todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la carta del Banco Central, tienen como objetivo apoyar la duradera caída de la inflación, que es, por supuesto, una prioridad clave", agregó.