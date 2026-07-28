La UE impone aranceles "antidumping" a las importaciones de hilados de China

Imagen de ilustración de banderas de la Unión Europea y China

La Unión Europea comenzó a aplicar un paquete de aranceles punitivos contra las importaciones de hilos de poliamida fabricados en China, con el objetivo de contener el impacto de las prácticas comerciales desleales sobre los fabricantes del bloque comunitario. De acuerdo con lo comunicado por la Comisión Europea tras concluir una investigación de mercado, las alícuotas antidumping quedaron fijadas en un rango que va del 60% al 67,5%.

El organismo regulador de Bruselas justificó la intervención al constatar que las empresas chinas comercializaban estos insumos clave para la cadena textil por debajo de su costo de producción o de su valor normal de plaza (dumping), una maniobra orientada a captar cuota de mercado mediante precios artificialmente bajos e imposibles de equiparar para la competencia europea.

El mercado europeo de hilados de poliamida mueve cerca de 400 millones de euros anuales y sostiene de forma directa a 2.000 trabajadores de la industria textil en el bloque.

La decisión busca amortiguar la presión sobre un sector estratégico valorado en unos 400 millones de euros (equivalentes a 454,28 millones de dólares) que da empleo directo a más de 2.000 personas en territorio comunitario. Con este recargo tarifario, el Ejecutivo europeo pretende restablecer condiciones de competencia equitativas y evitar el cierre de plantas productivas locales frente al avance de las manufacturas subvencionadas por Pekín.

Con información de Reuters.