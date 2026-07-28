Zidane es el nuevo técnico de Francia: presentación y "sueño hecho realidad"

Zinedine Zidane fue presentado este martes 28 de julio del 2026 como nuevo entrenador de la Selección de Francia, después de la salida de Didier Deschamps. El ahora extécnico del equipo que gritó campeón en Rusia 2018, perdió la final de Qatar 2022 a manos de Argentina y quedó cuarto en 2026 dio un paso al costado dando lugar a un nuevo ciclo.

La leyenda de 54 años, que ganó todo con el Real Madrid como jugador y DT, ahora tendrá un nuevo desafío, del cual habló en conferencia de prensa a semanas de su debut al frente del Seleccionado.

La primeras declaraciones de Zidane como técnico de Francia: "Lo supe desde niño"

A través de una conferencia de prensa, "Zizou" dejó en claro que dará todo porque le motiva que el equipo siga ganando. "Hoy es una continuación para mí, es un sueño hecho realidad. Recibí ofertas de clubes y las rechacé todas por la selección, es lo único que quería hacer. Lo supe desde niño", esbozó el exjugador de la Juventus y el Madrid que ganó tanto el Mundial 1998 como la Eurocopa del 2000. A su vez, confirmó que en septiembre presentará al resto de su cuerpo técnico y su estilo se verá en el campo de juego.

Por otro lado, al ser consultado sobre Kylian Mbappé, Zidane no dudó en contar que todavía no habló con él pero lo importante es que hoy descanse. "Ya tendremos la oportunidad de hablar con él y con todos los jugadores", aseveró. Sin dudas sabe lo que es vestir la 10 en la espalda y ser un referente, de lo cual también habló: "Me apasiona el fútbol, me motiva marcar goles y jugué de eso. En el campo fui un líder y hoy me estoy convirtiendo en eso gracias a mí experiencia". Cabe destacar que asumió en el mismo cargo en el "Merengue" y tuvo un ciclo exitoso tanto a nivel local como internacional.

Hasta cuándo tiene contrato Zidane y cuándo será su debut al frente de la Selección de Francia

El vínculo de "Zizou" con el seleccionado se extiende hasta agosto del 2030. De esta manera, si bien debutará en un amistoso, deberá preparar el terreno para los torneos que se vendrán en los años posteriores tales como la Liga de Naciones, la Eurocopa 2028 y el Mundial que tendrá lugar dentro de cuatro años. Su presentación oficial al frente del equipo será el próximo 25 de septiembre cuando el elenco galo se mida ante Turquía en el marco de la primera jornada del certamen continental.

Zinedine Zidane junto a Didier Deschamps, campeones del mundo en Francia 1998

Los números de Zidane en su carrera como DT