Sánchez presume de "éxito" económico y de empleo: "Lo que está consiguiendo España es algo extraordinario"

En el marco de la presentación del informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo', el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ponderó este martes el desempeño macroeconómico y la dinámica del mercado laboral del país, calificando el momento de la economía española como "algo extraordinario" en medio de un contexto internacional complejo. Desde el Palacio de La Moncloa, el jefe del Ejecutivo contrapuso los indicadores actuales con el panorama de la década pasada, afirmando que España dejó atrás los modelos de precariedad laboral y burbujas especulativas.

El pronunciamiento del mandatario estuvo respaldado por las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidas este martes, las cuales revelaron que el desempleo cayó en 213.300 personas durante el segundo trimestre del año —un descenso del 7,87% respecto al período anterior— hasta alcanzar la cifra récord de 22,77 millones de ocupados en el país ibérico. "Esta es la potencia y la realidad de nuestro mercado laboral. Lo que está consiguiendo España es un éxito de los empresarios, de los autónomos, de los trabajadores y de las instituciones públicas", enfatizó Sánchez.

Sánchez enfatizó que la economía española acumula casi tres años como la gran potencia que más crece dentro de la Unión Europea. En esa línea, repasó la reciente revisión al alza efectuada por la Comisión Europea, que elevó la proyección de expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de España hasta el 2,6% para el cierre de 2026, un escenario que contrasta con la desaceleración que atraviesan las principales economías del bloque comunitario.

El jefe del Ejecutivo remarcó que el dinamismo local permitirá a España cerrar el año creciendo a un ritmo cinco veces superior al de Italia, cuatro veces por encima de Alemania y tres veces más acelerado que el de Francia. A este marco sumó la respuesta del sector privado y la confianza internacional, graficada en los máximos históricos registrados por el índice Ibex, la creación de más de 60.000 nuevas empresas en lo que va del año y la consolidación de la nación como destino estratégico de inversiones globales. "Vamos a cerrar 2026 creciendo cinco veces más que Italia, cuatro veces más que Alemania y tres veces más que Francia", aseveró el presidente del Gobierno español en La Moncloa.

En el tramo dedicado a las cuentas públicas, Sánchez defendió la gestión financiera de su Gabinete al señalar que el impulso productivo se logró manteniendo el rigor presupuestario. Destacó que, desde el inicio de la pandemia, la deuda pública española se redujo en 20 puntos porcentuales en relación al producto y el déficit fiscal se consolidó por debajo de la pauta del 3% del PIB, configurando un "círculo virtuoso" que combina sustentabilidad financiera y redistribución hacia los sectores medios y vulnerables.

El balance concluyó con un reconocimiento explícito al impacto del plan de recuperación europeo Next Generation EU. El presidente confirmó que España se mantiene entre las dos naciones con mayor nivel de ejecución de estos recursos tras la aprobación del sexto desembolso por parte de Bruselas, un tramo que se efectivizará en las próximas semanas y con el que el país superará los 100.000 millones de euros recibidos para proyectos de transformación productiva.

Con información de EuropaPress.