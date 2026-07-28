Flavio Mendoza presenta "La Cúpula", el nuevo espectáculo inmersivo que promete revolucionar el entretenimiento en Argentina.

Flavio Mendoza volverá a apostar por la innovación con el lanzamiento de La Cúpula, un nuevo espacio de entretenimiento inmersivo que abrirá sus puertas en agosto de 2026 dentro del Casino Buenos Aires, en Puerto Madero. El proyecto marcará el inicio de una propuesta artística que busca ir más allá del concepto tradicional de espectáculo, combinando distintas disciplinas en una experiencia pensada para toda la familia.

La inauguración estará acompañada por el estreno de "El Príncipe Feliz, Corazón Dorado", una producción original que reunirá teatro, circo, música en vivo, danza, acrobacias y tecnología de última generación en un formato que promete envolver al público desde el primer momento.

Cómo es el nuevo espectáculo inmersivo de Flavio Mendoza

La experiencia comenzará incluso antes de ingresar a la sala principal. El recorrido incluirá un gran hall interactivo con instalaciones tecnológicas, juegos e intervenciones artísticas que funcionarán como antesala del espectáculo y buscarán sumergir a los visitantes en el universo de la historia.

El gran protagonista del proyecto será una imponente cúpula de 360 grados, diseñada sin columnas ni obstáculos visuales para garantizar una visión completa desde cualquier ubicación. Allí, un sofisticado sistema de proyección mapping transformará cada escena en un entorno inmersivo, mientras que un escenario compuesto por doce plataformas móviles permitirá que la acción cambie constantemente y sorprenda al público durante toda la función.

Flavio Mendoza volverá a apostar por la innovación con el lanzamiento de La Cúpula, un nuevo espacio de entretenimiento inmersivo que abrirá sus puertas en agosto de 2026.

La puesta contará con músicos en vivo, cantantes, bailarines, acróbatas y artistas aéreos, además de un importante despliegue técnico inspirado en las grandes producciones internacionales. La combinación de recursos escénicos y tecnológicos buscará ofrecer una experiencia sensorial diferente a todo lo visto hasta ahora en el país.

Con este nuevo emprendimiento, Mendoza reafirma el sello que construyó a lo largo de su carrera, espectáculos de gran escala donde la innovación ocupa un lugar central. Después de años de impulsar propuestas que fusionan teatro, circo y efectos especiales, el artista apuesta ahora por un formato inmersivo que amplía los límites del entretenimiento y propone una nueva manera de vivir una salida en familia.

La Cúpula abrirá sus puertas durante agosto de 2026 en el Casino Buenos Aires, ubicado en Puerto Madero. Su primera producción será "El Príncipe Feliz, Corazón Dorado", con funciones de jueves a domingo. Las entradas tendrán un valor desde $80.000.