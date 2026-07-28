Adiós Racing: Santiago Sosa se iría y ya está el elegido para reemplazarlo

Santiago Sosa, a un paso de irse de Racing.

Todo indica que Santiago Sosa transita por sus últimos días en Racing, ya que quedó a un paso de ser vendido a Vasco da Gama de Brasil. El club de Río de Janeiro se acerca de a poco a la cifra pretendida por la "Academia", de 7 millones de dólares netos, y la transferencia es inminente en este mercado de pases para el mediocampista central de 27 años. Por si fuese poco, desde el cuadro carioca le ofrecen al platense casi el triple del salario que percibe actualmente en la Argentina.

Como es muy probable que el capitán se marche esta misma semana, la dirigencia encabezada por Diego Milito trabaja para encontrarle un reemplazante lo más rápido posible, con el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino en pleno desarrollo. El elegido por estas horas es nada menos que Agustín Cardozo, ex Tigre y actualmente titular en Lanús.

Sosa fue clave en el esquema de Racing, tanto con Gustavo Costas como entrenador como actualmente de la mano de Juan Pablo Vojvoda. El ex River Plate jugó de volante de contención y de líbero en una línea de cinco defensores, que fue donde mejor rindió desde que recaló en Avellaneda allá por enero del 2024.

Campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa y líder del plantel, el ex Atlanta United prefiere cambiar de aire para hacer una diferencia económica a esta altura de su trayectoria profesional. Se trataría de un gran negocio para la "Academia", que pagó en su momento 4 millones de dólares brutos por su carta y ahora recaudaría 7 millones "limpios", dos años y medio más tarde.

Racing quiere a Agustín Cardozo si vende a Sosa a Vasco da Gama

Agustín Cardozo, el elegido de Racing si se va Santi Sosa.

El elegido por la dirigencia de Milito, el director deportivo Sebastián Saja y la Secretaría Técnica al mando de Javier Wainer es el mediocampista de contención que se destacó en la última temporada con la remera de Lanús. El futbolista de 29 años puede aportar algo similar a lo que hacía "Santi" en el equipo: posicionamiento en el centro del campo, buen primer pase, transformarse en el eje del juego, meterse entre los centrales a la hora de defender y ser fuerte en el juego aéreo.

Sin embargo, las negociaciones con la entidad "Granate" no serán sencillas: pide 3 millones de dólares brutos por el 60% del pase y la "Acadé" sólo se estiraría hasta 2 millones. Por lo tanto, desde el lado de Avellaneda apostarán a la fuerza que haga el mismo protagonista para cambiar de aire y cumplir el sueño de jugar en uno de los "cinco grandes" del fútbol argentino por primera vez en su carrera.

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