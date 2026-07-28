Seúl informa de fuga de fósforo blanco en una base aérea estadounidense en Corea del Sur

Imagen de archivo de aciones de combate estadounidenses en la base aérea de Osan, Corea del Sur.

Las autoridades surcoreanas ordenaron el martes evacuaciones breves de algunos ‌barrios tras una ‌fuga de fósforo blanco en el interior de la base aérea estadounidense de Osan, al sur de Seúl, según informó el Ministerio de Seguridad.

No se registraron víctimas y ​la orden de ⁠evacuación de los residentes se ‌levantó tras aproximadamente media hora, ⁠mientras los bomberos ⁠surcoreanos y las fuerzas estadounidenses llevaban a cabo labores de descontaminación, según informó ⁠la agencia de noticias Yonhap.

"A ​las 17:08 (0808 GMT), debido ‌a un percance en ‌tierra y por motivos de extrema ⁠precaución, la base aérea de Osan estableció un cordón de seguridad de 1.000 pies (300 metros) para ​proteger ‌la base y a la población local", indicó la base en un comunicado.

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"Nuestros profesionales de respuesta a emergencias están gestionando actualmente ⁠una situación aislada en las instalaciones. Estamos abordando este asunto con el máximo cuidado y rapidez", agregó.

Un portavoz de la base aérea afirmó que se había producido un accidente relacionado con ‌municiones y que se estaba evaluando la situación, en respuesta a una solicitud para confirmar la naturaleza de la fuga.

El fósforo blanco es una ‌sustancia altamente tóxica que puede inflamarse al entrar en contacto con el aire y ‌se ⁠utiliza en cortinas de humo en el campo de batalla ​y en armas incendiarias.

Con información de Reuters