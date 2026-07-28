A cinco años de Winti, Quintela destacó el impacto del parque educativo sobre energías renovables

A cinco años de la creación del espacio Winti del Parque Eólico Arauco, el gobernador Ricardo Quintela destacó el rol clave de la iniciativa que permite dar a conocer la energía limpia a partir del viento y el sol, junto con el cuidado del ambiente para todas las edades.

"Hace cinco años atrás nos propusimos que las energías renovables y el cuidado del ambiente dejaran de ser solo un concepto para convertirse en una experiencia de aprendizaje para nuestra comunidad. Hoy, con más de 65 mil visitantes, Winti es una muestra de que cuando el Estado invierte en educación ambiental, siembra conciencia para las generaciones presentes y futuras", detalló Quintela respecto al rol pedagógico y educativo que tiene el campo.

"Cada estudiante, docente, familia y visitante que pasó por este espacio, tuvo una experiencia única que combinan la ciencia y la tecnología, con el juego y la conciencia ambiental, y se llevaron una nueva mirada sobre la importancia de cuidar nuestra casa común y de construir un modelo de desarrollo más sostenible para La Rioja y para Argentina", dijo el gobernador.

"Agradezco especialmente a todo el equipo que hace posible este proyecto todos los días. Su compromiso y su trabajo son fundamentales para que Winti siga creciendo y se haya convertido en un verdadero orgullo para nuestra provincia", concluyó Quintela.

Su rol e importancia

El Parque Winti se consolidó como una de las iniciativas más importantes de La Rioja en materia de educación ambiental, divulgación científica y promoción de las energías renovables. Ubicado dentro del Parque Eólico Arauco, el espacio fue concebido para acercar a estudiantes, familias y turistas al funcionamiento de la energía eólica mediante experiencias interactivas, con el objetivo de fomentar una cultura de sostenibilidad y cuidado del ambiente.

El recorrido combina tecnología y aprendizaje. Winti cuenta con cinco salas temáticas dedicadas al reciclaje, las energías renovables, la robótica y la economía circular, además de recursos como bicicletas que generan electricidad, monopatines eléctricos, videojuegos sobre aerogeneradores y robots educativos. Estas herramientas permiten comprender de manera práctica cómo funcionan las energías limpias y cuál es su impacto en la reducción de emisiones contaminantes.

Además de su función educativa, el parque también tiene un fuerte valor turístico y estratégico. Es uno de los pocos parques eólicos del mundo abiertos al público, lo que lo convierte en un atractivo diferencial para La Rioja. Con entrada gratuita, recibe tanto contingentes escolares como visitantes de todo el país interesados en conocer de cerca el mayor parque generador de energías renovables del norte argentino y la política provincial de desarrollo sustentable.