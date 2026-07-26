Vacaciones de invierno: Winti se prepara para brindar una experiencia gratuita de energías renovables

Durante el receso invernal, el Centro Ambiental Interactivo Winti se posiciona como una de las principales propuestas recreativas y educativas de La Rioja. Con entrada libre y gratuita, el espacio invita a conocer de manera didáctica cómo la provincia genera energía limpia a partir del viento y el sol, al tiempo que promueve el cuidado del ambiente mediante actividades pensadas para todas las edades.

Ubicado dentro del Parque Arauco, el centro recibe diariamente a familias, estudiantes y turistas interesados en descubrir el funcionamiento de las energías renovables a través de un recorrido interactivo que combina tecnología, juegos y educación ambiental.

La coordinadora de Winti, Lucía Ártico, destacó en diálogo con medios locales la importante convocatoria que registra el centro durante las vacaciones de invierno y explicó que el objetivo es acercar a la comunidad al modelo energético que impulsa la provincia.

Una propuesta para aprender sobre la transición energética

"Se reciben muchas familias que vienen a disfrutar, a compartir un momento juntos y, sobre todo, a aprender sobre energías renovables y el cuidado del planeta", señaló y explicó que el recorrido permite conocer cómo funciona el Parque Eólico Arauco, una de las principales generadoras de energías renovables del país.

Además, los visitantes pueden comprender el proceso de producción de energía eólica y solar, la importancia del reciclaje y las acciones cotidianas que contribuyen al cuidado del ambiente. "Se busca que cada visitante descubra cuál es ese pequeño aporte que puede hacer para proteger el planeta y comprender la importancia de las energías limpias", afirmó.

Tecnología, juegos y conciencia ambiental

Entre los principales atractivos se encuentran los monopatines eléctricos, estaciones para producir energía mediante bicicletas y manivelas, pantallas interactivas con juegos sobre reciclaje, espacios para programar robots y actividades para construir pequeños aerogeneradores.

La propuesta también incorpora salas audiovisuales y contenidos vinculados a la educación ambiental, con el objetivo de combinar el entretenimiento con el aprendizaje. "La experiencia está pensada para todas las edades. Se divierten los chicos, pero también los adultos y los adultos mayores", destacó Ártico.

Cómo visitar Winti

El Centro Ambiental Interactivo está ubicado sobre la Ruta Provincial 9, en el departamento Arauco, a unos 90 kilómetros de la ciudad de La Rioja y a aproximadamente 20 minutos de Aimogasta.

Permanece abierto todos los días, de lunes a viernes de 9 a 15 y sábados, domingos y feriados de 9 a 16. La entrada es libre y gratuita y no requiere reserva previa para grupos pequeños, mientras que las delegaciones de más de 20 personas deben coordinar la visita con anticipación.

Además, desde el centro recomendaron aprovechar el recorrido para conocer otros atractivos turísticos del norte riojano, como las Termas de Santa Teresita, el Señor de la Peña y la oferta gastronómica de Aimogasta.

"Los esperamos para disfrutar en familia y conocer una de las experiencias más innovadoras que tiene La Rioja en materia de energías renovables", concluyó la coordinadora.