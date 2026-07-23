Políticas de gestión: La Rioja tuvo un 13% más de ocupación interanual respecto al invierno 2025

La Rioja consolida su temporada de invierno con un crecimiento del 13% en la ocupación hotelera respecto del mismo período del año pasado, de acuerdo con los datos del Observatorio Económico de Turismo. El incremento se registra en plena segunda semana del receso invernal y refleja el sostenido movimiento de visitantes en los distintos destinos de la provincia.

Los niveles más altos de ocupación se registraron en Olta, que alcanzó el 85%, mientras que Villa Unión y Chilecito llegaron al 65%, consolidando a los Llanos Riojanos y al Oeste provincial entre los lugares más elegidos por los turistas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la variada agenda de propuestas culturales, recreativas y turísticas que se desarrolla en cada región continúa incentivando la llegada de visitantes y fortaleciendo la actividad económica vinculada al sector.

El Previaje Riojano impulsa la actividad

A ello se suma el impacto del Previaje Riojano con Chachos, una herramienta que promueve el consumo en alojamientos, establecimientos gastronómicos y prestadores turísticos adheridos al programa.

La combinación de beneficios para los visitantes y una oferta de actividades distribuidas en toda la provincia permitió sostener un importante nivel de movimiento durante la temporada. Con los resultados obtenidos durante las primeras semanas de vacaciones, el sector turístico mantiene buenas expectativas para el tramo final del receso invernal.

Las proyecciones apuntan a una mayor afluencia de turistas nacionales durante la tercera y cuarta semana de vacaciones, lo que permitiría sostener los niveles de ocupación y continuar fortaleciendo el movimiento económico que genera la actividad turística en las distintas localidades de La Rioja.

El programa que se consolida en la provincia

Impulsado por la gestión de Ricardo Quintela, el programa PreViaje Riojano proyecta una sólida temporada invernal con una ocupación hotelera del 70% en el oeste provincial, cifra que prevé incrementarse con el arribo de turistas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Carlos Francés, representante de la Cámara Hotelera de Villa Unión, destacó que la demanda actual se complementa con la oferta extrahotelera y responde a un cambio en el perfil del visitante, quien viaja de forma particular para recorrer atractivos como el Parque Nacional Talampaya, Cuesta de Miranda y, de manera destacada, Laguna Brava y la nieve en la cordillera.

Este impulso posiciona al turismo como el motor económico principal de la región frente al menor dinamismo de industrias tradicionales como la vitivinicultura y la olivicultura. De acuerdo con el sector privado, este crecimiento es resultado del trabajo coordinado con los municipios y el Gobierno provincial para consolidar el corredor turístico del oeste riojano, previendo cerrar el receso de invierno con niveles de ocupación superiores a las marcas registradas durante el reciente fin de semana largo, donde se alcanzó cerca del 95% de plazas ocupadas.