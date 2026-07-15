Hasta $200 mil de reintegro: cómo funciona el Previaje Riojano que fortalece el turismo interno

Con el objetivo de incentivar el turismo, el consumo local y la actividad económica, el Gobierno de La Rioja lanzó el Previaje Riojano para estas vacaciones de invierno. La medida devuelve la mitad de lo invertido en servicios turísticos y utiliza los Bonos de Cancelación de Deuda (Chachos) para motorizar el consumo dentro del territorio.

La medida otorga un beneficio directo consistente en la devolución del 50% de los gastos realizados en alojamientos registrados y agencias de viajes de la provincia, con un tope de reintegro que alcanza hasta los $200.000 por persona. Este reembolso se entrega mediante la moneda provincial, conocida como "Chachos", la cual funciona como dinero en efectivo para abonar consumos en una amplia red de comercios adheridos que incluye restaurantes, bares, estaciones de servicio, excursiones y bodegas.

El funcionamiento del programa es sencillo y requiere que el turista contrate un mínimo de dos noches consecutivas en cualquiera de los hospedajes oficiales de la provincia. Al momento de realizar el pago, es un requisito obligatorio solicitar una factura a nombre del titular del viaje que detalle los datos de los pasajeros y que incluya de forma explícita la leyenda "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos". Cabe destacar que el beneficio está disponible tanto para turistas nacionales como para los propios residentes riojanos, siempre y cuando realicen turismo interno en un municipio diferente al que figura en su Documento Nacional de Identidad.

Una vez obtenido el comprobante fiscal, el viajero debe realizar el trámite de canje de forma presencial asistiendo a las oficinas de validación habilitadas en localidades clave como La Rioja Capital, Chilecito, Villa Unión, Aimogasta o Chamical.

Al presentar la factura junto con el DNI original, los operadores validan la información y entregan los Chachos físicos en mano. Debido a que estos bonos se emiten en denominaciones fijas, el monto final de la devolución se redondea al número entero inferior más cercano, quedando el dinero listo para ser reinvertido inmediatamente en la cadena comercial y gastronómica de la región.

El turismo local alcanzó hasta un 80% de ocupación

Gracias al programa del Previaje Riojano, la provincia comenzó las vacaciones de invierno con un importante movimiento turístico que permitió alcanzar picos de ocupación hotelera de hasta el 80% en sus principales destinos. De acuerdo con los datos del Observatorio Económico de Turismo, el desempeño acompañó la dinámica registrada a nivel nacional y mostró un crecimiento respecto del mismo período de 2025, lo que consolida la actividad en distintas regiones de la provincia.

En ese contexto, el Gobierno de La Rioja fortalece el turismo mediante políticas de promoción y herramientas como el Previaje Riojano con Chachos, iniciativa que durante esta primera semana de receso impulsó el consumo en los establecimientos adheridos y acompañó el movimiento de visitantes en todo el territorio provincial.

La región Oeste fue la que registró los mejores niveles de ocupación y alcanzó el 80%, impulsada principalmente por la afluencia de turistas a Chilecito y Villa Unión, dos de los destinos más elegidos durante el receso invernal.

Los Llanos Riojanos registraron un notable nivel de ocupación hotelera al alcanzar el 75%. El destino más destacado de la región fue Olta, impulsado principalmente por el gran atractivo y la convocatoria de la Fiesta Provincial del Cabrito.

Por otro lado, la región norte promedió un 45% de ocupación en su territorio. Sin embargo, las Termas de Santa Teresita se posicionaron como un punto clave al registrar picos del 80%, lo que evidencia el interés de los turistas por las diversas propuestas de la zona.