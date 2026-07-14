Adolescentes de Reino Unido reportan mejoras en sueño, bienestar bajo restricciones a redes sociales: estudio

Los adolescentes británicos que participaron en un ensayo sobre restricciones en el uso de las redes sociales, respaldado por el Gobierno, notaron mejoras en el sueño, la concentración y el bienestar, según un estudio publicado el martes.
• La prohibición total a las aplicaciones de redes sociales generó los mayores beneficios observados en cuanto a la concentración, pero también la mayor alteración de la vida social.
• El veto nocturno a las redes sociales fue la restricción más fácil de mantener para las familias y la que produjo los beneficios más constantes en el sueño.
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• Las restricciones se eludían habitualmente mediante tabletas, computadores portátiles y teléfonos antiguos, mientras que los adolescentes dijeron que los controles más amplios también podían sortearse mediante VPN y declaraciones de edad falsas.
• El estudio, en el que participaron 309 hogares, fue encargado por el Gobierno antes de que el primer ministro saliente, Keir Starmer, anunciara planes para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
• A los participantes, de entre 13 y 17 años, se les asignó una de tres intervenciones durante un mes: un límite diario de 15 minutos por aplicación de redes sociales, un veto a las redes sociales entre las 21.00 y las 07.00, o la eliminación completa de las aplicaciones de redes sociales de sus dispositivos.
• Todos esos grupos informaron de mejoras en el sueño, el estado de ánimo, la concentración, el tiempo dedicado al estudio y la interacción familiar.
• El límite de 15 minutos por aplicación fue el que registró una menor tasa de cumplimiento y se describió con frecuencia como poco práctico, ya que interrumpía las conversaciones y la comunicación entre compañeros.
• Muchos participantes afirmaron sentirse desconectados de sus amigos durante el ensayo, sobre todo en los casos en que Snapchat era su principal medio de comunicación.
• Dijeron que las restricciones deberían tener en cuenta la edad y la madurez, con mayor autonomía para los adolescentes de más edad.
Con información de Reuters