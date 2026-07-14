Caída del consumo, alquileres altos y presión impositiva: el centro de Catamarca, cada vez más vacío

En medio de la profunda caída del consumo consecuencia de la crisis desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador Raúl Jalil, en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca cada vez hay más locales vacíos. El empresario y miembro de la Cámara de Comercio, Sebastián Luna Guzmán, afirmó que "los precios en el casco céntrico son bastante altos" y explicó que esa realidad impulsa el desarrollo de nuevos polos comerciales en distintos sectores de la ciudad.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres y la profunda desregulación del mercado inmobiliario promovida por la gestión de La Libertad Avanza, los propietarios de locales comerciales exigen valores que la realidad del consumo de Catamarca no puede costear.

Luna Guzmán fue tajante al comparar la plaza local con otras provincias: "Hoy estamos con niveles de alquileres bastante altos teniendo en cuenta la población que tiene Catamarca. Una cosa es pagar esa cantidad de dinero acá y otra en Córdoba, donde hay muchísima más circulación y eso se transforma en más ventas", señaló en declaraciones para Radio El Esquiú 95.3.

Con los salarios licuados por la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo, el volumen de ventas en la provincia catamarqueña se desplomó, haciendo imposible que los comerciantes absorban los nuevos valores de renovación de los contratos.

A nivel provincial, la falta de políticas de alivio fiscal por parte de la gestión de Jalil agrava el escenario. El sector comercial apunta directamente contra la carga tributaria local como un elemento expulsivo que fomenta la informalidad.

Para el referente de la Cámara de Comercio, si bien hubo quitas de algunos tributos menores, estas "no son significativas". El verdadero problema reside en los impuestos provinciales que carcomen la rentabilidad de los negocios que intentan mantenerse en la legalidad.

"Hay impuestos que son totalmente dañinos, que son provinciales, como es Ingresos Brutos, que sí hay que buscarle un plan para que a mediano o largo plazo desaparezca", disparó el dirigente.

Catamarca registra una de las mayores tasas de morosidad del país en medio del discurso exportador de Jalil

Mientras el gobernador Jalil celebra "el aumento interanual de las exportaciones de Catamarca", un nuevo informe expone la falta de redistribución de la riqueza provincial a través de la crisis económica que atraviesan las familias de Catamarca. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia se ubicó en el ranking de las jurisdicciones con mayor taza de morosidad familiar a nivel nacional en la que se alcanza un 20% de deuda en mayo del 2026.

"El incremento del 144,5%" que el mandatario celebró en sus redes sociales no alcanzó para que las familias de la provincias puedan dar respuesta a sus obligaciones financieras que día a días e complican aún más. Sin respuesta por parte de la gestión de Jalil, los trabajadores de la provincia se encuentran aún más expuestos por las políticas libertarias a nivel nacional y la omisión de acción por parte de mandatario provincial.

Estos datos fueron elaborados por la Central de Deudores (CENDEU) del Banco Central quien señaló el incremento de las dificultades de los argentinos para afrontar compromisos financieros, tanto en el sistema bancario como en los proveedores no financieros de crédito. Dentro del universo de deudores a nivel nacional, la mora bancaria se ubicó en 12,3% mientras que en las billeteras virtuales y otros proveedores no financiero trepó al 27,9%.

En este marco, se destaca una vez más el conflicto gremial que atraviesa su jurisdicción como es el conflicto docente que, pese haber acordado la paritaria con una fracción gremial, los trabajadores autoconvocados continúan rechazando la misma por su carácter insuficiente.