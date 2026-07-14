Ver los partidos de la semifinal del Mundial 2026 por Fútbol Libre, Xuper TV, Roja Directa o Pelota Libre es ilegal: dónde hacerlo de manera segura

Ver fútbol en aplicaciones sin autorización es ilegal. (Imagen generada con IA)

La cuenta regresiva para conocer a los finalistas del Mundial 2026 está en su punto máximo y la expectativa en la Selección Argentina es total. Sin embargo, los organismos de ciberseguridad encienden las alarmas ante el aumento de búsquedas en plataformas de streaming no autorizadas. Intentar ver las semifinales del Copa del Mundo a través de sitios como Fútbol Libre, Xuper TV, Roja Directa o Pelota Libre no solo vulnera los derechos de transmisión, sino que constituye una actividad ilegal que expone a los usuarios a severos riesgos digitales.

¿Por qué evitar las plataformas y apps piratas?

El principal motivo para eludir estos portales es la ilegalidad de su servicio, el cual retransmite señales pagas sin autorización y enfrenta constantes bloqueos judiciales en el país. Más allá del plano legal, el peligro real impacta directamente en los dispositivos de los espectadores. Estas páginas financian su infraestructura mediante publicidad engañosa y scripts maliciosos.

Al hacer clic para cerrar un anuncio o intentar reproducir el reproductor, el usuario suele descargar involuntariamente malware o virus destinados a robar datos personales, contraseñas bancarias y credenciales de streaming legítimas. Además, la experiencia de reproducción en estos sitios suele ser deficiente, sufriendo constantes cortes, retrasos extensos frente a la jugada real (el famoso "delay") y una baja calidad de imagen que arruina el espectáculo deportivo.

Ver los partidos del Mundial 2026 por Fútbol Libre, Xuper TV, Magis TV y Roja Directa es ilegal.

Partidos de la semifinal del Mundial 2026 que se juegan: fecha, día y horario

Francia - España: martes 14 de julio, a las 16 horas (horario argentino), en el estadio Dallas

martes 14 de julio, a las 16 horas (horario argentino), en el estadio Dallas Argentina - Inglaterra: miércoles 15 de julio, a las 16 horas (horario argentino), en el Mercedes-Benz Stadium.

¿Dónde ver las semifinales de forma segura por TV o streaming en Argentina?

Para disfrutar del cierre del Mundial sin contratiempos ni amenazas informáticas, existen múltiples opciones oficiales en Argentina que garantizan una transmisión en alta definición y de manera legal, tanto en televisión tradicional como por plataformas digitales: