Organismo de aviación de la UE vuelve a emitir advertencia sobre vuelos a Oriente Medio por combates

Se observa humo tras la interceptación de un dron en Manama, Baréin.

La ​Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) restableció y endureció este martes su advertencia a ‌las compañías aéreas ‌que operan en Oriente Medio, instándolas a evitar el espacio aéreo de Baréin, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y sobre el golfo de Omán, ante el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Hace apenas ​una semana, ⁠la EASA retiró su aviso anterior tras ‌un breve alivio de las tensiones ⁠regionales como consecuencia del ⁠alto el fuego provisional del mes pasado entre Teherán y Washington.

En ese aviso se pedía ⁠a las compañías aéreas que actuaran ​con precaución al operar en ‌el espacio aéreo de estos ‌países, así como en el de ⁠Israel, Jordania, Omán y Arabia Saudita .

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La nueva advertencia, más restrictiva, es válida hasta el 29 de julio.

Irán lanzó misiles balísticos contra ​una ‌base aérea estadounidense en Jordania el martes, mientras que las fuerzas estadounidenses realizaron bombardeos por tercera noche consecutiva después de que Irán anunció el sábado ⁠el cierre del estrecho de Ormuz.

Esta medida llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a restablecer un bloqueo al tráfico marítimo iraní y a proponer un canon del 20% para proteger esta vía navegable vital.

"La presencia de ‌importantes instalaciones militares estadounidenses en la región aumenta la probabilidad de que los estados incluidos en este Boletín de Información sobre Zonas de Conflicto puedan verse directamente expuestos a ataques ‌con misiles y drones iraníes", señaló la EASA.

Por otra parte, la recomendación de la EASA ‌para que ⁠las compañías aéreas no operen en el espacio aéreo de Irán, Irak ​y Líbano se prorrogó la semana pasada hasta fines de agosto.

Con información de Reuters