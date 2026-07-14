Nueve países de la UE piden recortar fondos a organismos deportivos por readmitir a deportistas rusos

Nueve países europeos solicitaron a la Unión Europea que recorte la financiación a organismos deportivos —entre ellos el Comité Olímpico Internacional (COI)— que permitan a los deportistas rusos y bielorrusos volver a competir, informó el martes el Ministerio de Cultura de Estonia.
La propuesta, dirigida al comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, se centra en organismos importantes como el COI, la Federación Mundial de Natación y la Federación Internacional de Esgrima (FIE).
Esta medida supone la presión colectiva más fuerte hasta la fecha por parte de los Estados miembros de la UE para utilizar la influencia financiera del bloque frente a los organismos deportivos internacionales en relación con el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos, lo que plantea un posible enfrentamiento entre los gobiernos europeos y el movimiento olímpico de cara a los Juegos de Los Ángeles de 2028.
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El COI, la World Aquatics y la FIE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El 7 de julio, la comisión ejecutiva del COI levantó provisionalmente la suspensión al Comité Olímpico Ruso y señaló que las restricciones anteriores impuestas a los deportistas rusos ya no eran aplicables.
Los nueve países europeos —Estonia, Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania y Suecia— han pedido que estos organismos sean excluidos del programa Erasmus+ de la UE y de otros programas de apoyo financiero.
"El respeto por los derechos humanos, el Estado de derecho y las relaciones pacíficas entre naciones se encuentran entre los principios fundamentales que sustentan el deporte internacional y el movimiento olímpico", escribieron en la carta.
Los nueve países dijeron que permitir el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos a la competición ignora la realidad de los competidores ucranianos, que no pueden entrenar en condiciones de igualdad debido al desplazamiento, la destrucción de infraestructuras o el alistamiento en las fuerzas armadas.
"Cualquier afirmación de que el deporte puede separarse de la política suena vacía cuando miles de ucranianos inocentes han perdido la vida y cuando el deporte sigue siendo instrumentalizado por los regímenes ruso y bielorruso", señala el comunicado.
Además de retirar el apoyo financiero a los organismos deportivos, los nueve países propusieron limitar la participación de las organizaciones que incumplan las normas en los principales foros deportivos europeos y en los debates sobre desarrollo liderados por la UE.
Con información de Reuters