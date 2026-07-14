Nueve países de la UE piden recortar fondos a organismos deportivos por readmitir a deportistas rusos

FOTO DE ARCHIVO: Anillos olímpicos frente al COI durante una reunión de la Junta Ejecutiva en la Casa Olímpica de Lausana

Nueve países ​europeos solicitaron a la Unión Europea que recorte la financiación a organismos deportivos —entre ellos el Comité Olímpico Internacional (COI)— ‌que permitan a los ‌deportistas rusos y bielorrusos volver a competir, informó el martes el Ministerio de Cultura de Estonia.

La propuesta, dirigida al comisario europeo de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, se centra en organismos importantes como el COI, la Federación Mundial de Natación y la Federación Internacional de Esgrima (FIE).

Esta medida supone ​la presión colectiva ⁠más fuerte hasta la fecha por parte de los ‌Estados miembros de la UE para utilizar la ⁠influencia financiera del bloque frente a ⁠los organismos deportivos internacionales en relación con el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos, lo que plantea un posible enfrentamiento entre ⁠los gobiernos europeos y el movimiento olímpico de ​cara a los Juegos de Los Ángeles ‌de 2028.

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El COI, la World Aquatics ‌y la FIE no respondieron de inmediato a las ⁠solicitudes de comentarios.

El 7 de julio, la comisión ejecutiva del COI levantó provisionalmente la suspensión al Comité Olímpico Ruso y señaló que las restricciones anteriores impuestas a los deportistas rusos ​ya no ‌eran aplicables.

Los nueve países europeos —Estonia, Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumania y Suecia— han pedido que estos organismos sean excluidos del programa Erasmus+ de la UE y de otros programas de apoyo financiero.

"El ⁠respeto por los derechos humanos, el Estado de derecho y las relaciones pacíficas entre naciones se encuentran entre los principios fundamentales que sustentan el deporte internacional y el movimiento olímpico", escribieron en la carta.

Los nueve países dijeron que permitir el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos a la competición ignora la realidad de ‌los competidores ucranianos, que no pueden entrenar en condiciones de igualdad debido al desplazamiento, la destrucción de infraestructuras o el alistamiento en las fuerzas armadas.

"Cualquier afirmación de que el deporte puede separarse de la política suena vacía cuando miles de ucranianos inocentes han ‌perdido la vida y cuando el deporte sigue siendo instrumentalizado por los regímenes ruso y bielorruso", señala el comunicado.

Además de retirar el ‌apoyo financiero a ⁠los organismos deportivos, los nueve países propusieron limitar la participación de las organizaciones que incumplan las ​normas en los principales foros deportivos europeos y en los debates sobre desarrollo liderados por la UE.

Con información de Reuters