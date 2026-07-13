Policía británica detiene a 12 personas tras una amenaza de "extrema derecha" en un acto islámico

Imagen de archivo de varios policías vigilando una manifestación tras un asesinato en Southampton (Reino Unido).

​La policía británica informó el lunes de la detención de 12 personas tras una ‌presunta amenaza dirigida ‌contra un acto islámico celebrado el fin de semana, en el marco de una investigación que calificaron de "relacionada con el terrorismo de extrema derecha".

La policía dijo que realizó los arrestos el domingo y el lunes en distintos lugares ​de Inglaterra tras ⁠tener conocimiento de una "posible amenaza grave" contra ‌el acto religioso.

El evento, al que ⁠asistieron unas 15.000 personas, se ⁠celebró en una casa de campo en Suffolk, al este de Inglaterra, del 9 al 12 ⁠de julio y, en general, se desarrolló ​según lo previsto, salvo por ‌el hecho de que el ‌domingo se clausuró antes de lo previsto.

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La ⁠ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó que es consciente de que la noticia preocupará a los musulmanes británicos.

"Debemos oponernos al odio y ​debemos unirnos ‌en torno a nuestra creencia compartida en un país abierto, generoso y tolerante con todas nuestras comunidades", afirmó en una publicación en la red social X.

Reino ⁠Unido elevó en abril su nivel nacional de amenaza terrorista a "grave", lo que indica que se considera muy probable un atentado terrorista, y la jefa de la policía antiterrorista, Helen Flanagan, señaló que las detenciones del lunes constituyen un "claro recordatorio" de ‌ese nivel de amenaza.

Ocho hombres permanecen bajo custodia policial tras haber sido detenidos en virtud de la Ley contra el Terrorismo, según el comunicado, mientras que otros tres hombres fueron arrestados como ‌sospechosos de conspiración para cometer asesinato, y una mujer fue detenida como sospechosa de encubrimiento.

Los detenidos tienen entre ‌27 y ⁠60 años. Se están registrando varias viviendas en Londres y sus alrededores, ​así como en el este de Inglaterra y cerca de Mánchester.

Con información de Reuters