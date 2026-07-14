Lindblad, debutante en la F1, recibe su primera clase de conducción ante la inminente carrera de Spa

El debutante de Fórmula 1 Arvid Lindblad recibió su primera clase de conducción, unos días antes de competir en el circuito del Gran Premio de Bélgica a bordo de uno de los coches más rápidos del mundo.
El británico de 18 años se refirió al tema cuando se presentó en la cabina de comentaristas de Sky Sports durante el partido internacional de críquet de un día entre Inglaterra e India, celebrado el martes en Edgbaston.
"Es un poco triste que aún no tenga el carné", comentó el piloto de Racing Bulls cuando se sacó el tema.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Al principio tenía su gracia, pero ahora se está volviendo un poco ridículo", continuó. "Así que estoy en ello. Ayer tuve mi primera clase de conducir, así que, sí. Tengo que sacármela pronto".
El piloto ha aprobado el examen teórico, pero, a pesar de alcanzar habitualmente velocidades superiores a las 200 mph, todavía no puede conducir sin acompañante por las vías públicas de Gran Bretaña.
Kimi Antonelli, líder del campeonato de Fórmula 1 de Mercedes y ganador de cinco carreras, aprobó el examen de conducir en Italia el año pasado a los 18 años.
Lindblad ha sumado puntos en sus últimas cuatro carreras en su primera temporada en la Fórmula 1 con el equipo propiedad de Red Bull, y ocupa el puesto 11 en la clasificación de 22 pilotos.
Afirmó que estaba deseando correr este fin de semana en Spa-Francorchamps y enfrentarse a la temible curva de Eau Rouge.
"Creo que va a ser una sensación que nunca he tenido antes", dijo el piloto nacido en Gran Bretaña y de ascendencia india por parte de madre, antes de que le entregaran una camiseta de críquet de Inglaterra con su nombre en la espalda.
Con información de Reuters