Lindblad, debutante en la F1, recibe su primera clase de conducción ante la inminente carrera de Spa

Gran Premio de Gran Bretaña

El debutante de Fórmula 1 Arvid Lindblad recibió su primera clase de conducción, ‌unos días antes ‌de competir en el circuito del Gran Premio de Bélgica a bordo de uno de los coches más rápidos del mundo.

El británico de 18 años se refirió al tema cuando se presentó en la cabina de comentaristas ​de Sky Sports ⁠durante el partido internacional de críquet de ‌un día entre Inglaterra e India, ⁠celebrado el martes en ⁠Edgbaston.

"Es un poco triste que aún no tenga el carné", comentó el piloto de Racing Bulls cuando ⁠se sacó el tema.

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"Al principio tenía ​su gracia, pero ahora se ‌está volviendo un poco ridículo", ‌continuó. "Así que estoy en ello. Ayer tuve ⁠mi primera clase de conducir, así que, sí. Tengo que sacármela pronto".

El piloto ha aprobado el examen teórico, pero, a pesar de ​alcanzar ‌habitualmente velocidades superiores a las 200 mph, todavía no puede conducir sin acompañante por las vías públicas de Gran Bretaña.

Kimi Antonelli, líder del campeonato de Fórmula ⁠1 de Mercedes y ganador de cinco carreras, aprobó el examen de conducir en Italia el año pasado a los 18 años.

Lindblad ha sumado puntos en sus últimas cuatro carreras en su primera temporada en la Fórmula 1 con el equipo ‌propiedad de Red Bull, y ocupa el puesto 11 en la clasificación de 22 pilotos.

Afirmó que estaba deseando correr este fin de semana en Spa-Francorchamps y enfrentarse a la temible curva ‌de Eau Rouge.

"Creo que va a ser una sensación que nunca he tenido antes", dijo el piloto ‌nacido en ⁠Gran Bretaña y de ascendencia india por parte de madre, antes de ​que le entregaran una camiseta de críquet de Inglaterra con su nombre en la espalda.

Con información de Reuters