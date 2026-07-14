Qué pasa si España gana, empata o pierde hoy ante Francia en el Mundial 2026.

Las Selecciones de España y Francia protagonizan la primera semifinal del Mundial 2026 en Dallas, Estados Unidos. Tanto el campeón de Europa como el vigente subcampeón de la Copa del Mundo aparecían, en la previa, como dos de los máximos candidatos a llevarse el título, junto con Argentina. Ambos ganaron sus grupos, evitaron a las grandes potencias hasta ahora e irán en busca de la final.

De esta manera, se espera un verdadero partidazo en Norteamérica. Mientras que el equipo dirigido por Didier Deschamps se impuso a Suecia, Paraguay y Marruecos en los playoffs; los comandados por Luis de la Fuente dejaron en el camino a Austria, Portugal y Bélgica. Con los últimos antecedentes favorables a "La Roja" pero con "Les Blues" mejor en la actualidad, se espera un compromiso espectacular con los cracks Kylian Mbappé y Lamine Yamal en el centro de la escena.

Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Francia hoy en el Mundial 2026

Si gana

En el caso de imponerse, el elenco de De la Fuente avanzará a la final del torneo e irá en busca del segundo título de su historia. El rival saldrá de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, que chocarán el miércoles 15 de julio desde las 16 horas de Argentina en Atlanta. La definición por el trofeo será el domingo 19 a las 16, en Nueva Jersey.

Si empata

Si hay igualdad en los 90 minutos del tiempo regular, disputarán una prórroga de otros 30 minutos, divididos en dos tiempos de 15. Si aún así persistiese la paridad, habrá una tanda de penales para definir al vencedor.

Si pierde

Si "La Roja" sucumbe frente a "Les Bleus", disputará el encuentro por el tercer puesto del certamen ante el perdedor de Argentina vs. Inglaterra, el sábado 18 a las 18 en Miami.

Por dónde ver Francia contra España en el Mundial 2026, en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre España y Francia será transmitido por Telefe, TyC Sports, DSports, MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Paramount+ y Disney+.

Qué pasa si España gana, empata o pierde hoy ante Francia en el Mundial 2026.

Las probables formaciones de España y Francia

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabían Ruíz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.