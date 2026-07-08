Chau Selección Argentina: la maldición que se acaba de trasladar a Francia en pleno Mundial 2026

La maldición que se acaba de trasladar de Argentina a Francia en pleno Mundial 2026.

Por suerte, la Selección Argentina ya no tiene más una maldición en el Mundial 2026 y se acaba de trasladar hacia Francia, uno de sus máximos rivales en los últimos tiempos. Es que la FIFA acaba de actualizar el ranking oficial después de las series de los octavos de final de la Copa del Mundo y "Les Bleus" quedaron primeros, con la "Albiceleste" segunda. España completa el podio antes del arranque de los cuartos de final.

La cuestión es que nunca un Seleccionado que estaba primero en el ranking FIFA fue campeón de un Mundial, por lo que para el conjunto de Lionel Scaloni "viene bien" haber perdido esa posición de privilegio a manos de los vigentes subcampeones. El particular listado existe desde finales de 1992, es decir que la edición de Estados Unidos 1994 fue la primera con esta nómina instaurada. Sí, ya se disputaron ocho torneos así.

El motivo es que Francia ganó todos sus encuentros en los 90 minutos, mientras que el duelo de Argentina con Cabo Verde cuenta como empate en el tiempo reglamentario, ya que el triunfo nacional se dio recién en la prórroga. Por lo tanto, esa pequeña diferencia generó que los europeos quedaran por encima, según este sistema de clasificación.

Ambos combinados ya se encuentran entre los ocho mejores del certamen. Mientras que Francia se medirá con Marruecos (6°), Argentina lo hará ante Suiza. En cuanto al top 10, "La Roja" también se sostiene y se verá las caras con Bélgica (8°). Por su parte, Inglaterra (4°) chocará con Noruega. Los otros que aparecen en la elite ya quedaron eliminados: Brasil (5°), Portugal (7°), Países Bajos (9°) y México (10°).

Argentina ya no está primera en el ranking FIFA y la superó Francia en pleno Mundial 2026: el top 10

Francia 1925.86 puntos. Argentina 1925.15. España 1912.34. Inglaterra 1871.39. Brasil 1804.92. Marruecos 1803.99. Portugal 1787.85. Bélgica 1778.36. Países Bajos 1775.54. México 1754.30.

La maldición del ranking FIFA se acaba de trasladar de Argentina a Francia en pleno Mundial 2026.

¿Cómo se definen los puntos para el ranking FIFA?

El protagonista es el algoritmo matemático SUM, que se basa en el sistema de puntuación Elo utilizado en el ajedrez.

Bajo este método adoptado, los puntos se suman o se restan directamente del total que ya tenía una selección tras finalizar cada partido. El cálculo se realiza aplicando una fórmula matemática fundamental



Componentes de la fórmula:

Los puntos acumulados que poseía el equipo antes de disputar el encuentro.

(Importancia del partido): Un coeficiente de peso que varía según la relevancia del torneo.

Un coeficiente de peso que varía según la relevancia del torneo. (Resultado del partido) : El valor obtenido según el marcador final del enfrentamiento.

: El valor obtenido según el marcador final del enfrentamiento. (Resultado esperado): El porcentaje de éxito que el sistema estima para el equipo basándose en la diferencia de calidad previa entre ambos contendientes.

1. Coeficiente de Importancia (I)

No todos los partidos otorgan el mismo peso. Los valores oficiales establecidos según el torneo son:

5 : Amistosos jugados fuera del calendario oficial.

: Amistosos jugados fuera del calendario oficial. 10 : Amistosos jugados dentro de las fechas oficiales del calendario internacional de la FIFA.

: Amistosos jugados dentro de las fechas oficiales del calendario internacional de la FIFA. 15 : Partidos de fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA o de confederaciones equivalentes.

: Partidos de fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA o de confederaciones equivalentes. 25 : Eliminatorias mundialistas y partidos de play-offs clasificatorios continentales.

: Eliminatorias mundialistas y partidos de play-offs clasificatorios continentales. 35 : Partidos de torneos continentales (como Copa América o Eurocopa) hasta antes de los cuartos de final.

: Partidos de torneos continentales (como Copa América o Eurocopa) hasta antes de los cuartos de final. 40 : Partidos de torneos continentales a partir de la fase de cuartos de final.

: Partidos de torneos continentales a partir de la fase de cuartos de final. 50 : Partidos de la Copa Mundial de la FIFA hasta la fase de octavos de final.

: Partidos de la Copa Mundial de la FIFA hasta la fase de octavos de final. 60: Partidos de la Copa Mundial de la FIFA desde la fase de cuartos de final hasta la gran final.

2. Valor del Resultado Real (R)

El marcador oficial del juego se traduce en un puntaje específico:

1.0 : Victoria en tiempo regular o tiempo extra.

: Victoria en tiempo regular o tiempo extra. 0.75 : Victoria mediante tanda de penales.

: Victoria mediante tanda de penales. 0.5 : Empate absoluto, o bien, derrota sufrida en tanda de penales.

: Empate absoluto, o bien, derrota sufrida en tanda de penales. 0.0: Derrota en tiempo regular o tiempo extra.

3. Resultado Esperado

Esta variable determina cuánta ventaja estadística teórica tiene un equipo sobre el otro. Es la diferencia de puntos en el ranking existente entre los dos equipos antes de que empiece a rodar el balón. Si juegas contra un rival mucho mejor posicionado, tu resultado esperado será bajo, lo que significa que una victoria te dará muchísimos puntos y una derrota casi no te restará nada. En cambio, si pierdes ante un rival débil, la resta de puntos será masiva.

Regla especial de protección

Para cuidar el avance de las selecciones competitivas, los partidos eliminatorios directos de torneos oficiales (fases de eliminación de Copa del Mundo o torneos continentales) nunca restan puntos. Si un equipo pierde en octavos de final de un Mundial en tiempo regular, el valor de la resta matemática se anula de forma automática para no perjudicarlo por haber llegado a dicha instancia de máxima exigencia.

Si lo deseas, te puedo ayudar a simular un escenario específico. Dime qué selecciones juegan, sus puntos previos aproximados y en qué torneo se enfrentarían para calcular cuántos puntos ganaría o perdería cada una.