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Trump afirma que Groenlandia debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca

07 de julio, 2026 | 11.12

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes ‌que Groenlandia ‌debería estar bajo el control de Estados Unidos, y no de Dinamarca, mientras los líderes de la OTAN se reunían en una cumbre en Turquía.

Las declaraciones de Trump de que ​Estados Unidos ⁠debe adquirir o controlar Groenlandia, un ‌territorio danés semiautónomo, provocaron ⁠tensiones entre Washington y ⁠Copenhague —ambos miembros fundadores de la OTAN— y, de forma más general, en toda ⁠Europa. Desde entonces, la cuestión ha ​pasado a un plano ‌diplomático.

"Debería estar bajo el ‌control de Estados Unidos, no ⁠de Dinamarca", dijo Trump a periodistas durante una reunión con el presidente turco, Tayyip Erdogan.

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Trump afirmó que ​la cuestión ‌del control sobre Groenlandia había perjudicado las relaciones de Estados Unidos con la OTAN.

"Eso es lo que ha perjudicado mi relación ⁠con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar de verdad a Groenlandia, pero es una zona importante para Estados Unidos, y está rodeada de barcos ‌chinos y rusos, y eso no va a suceder", afirmó.

"No estarían de acuerdo con ello, y eso a pesar de todo el dinero que gastamos ‌para ayudarles con Rusia".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en ‌junio que ⁠las conversaciones con Dinamarca y Groenlandia continuaban mensualmente.

Con información de Reuters

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