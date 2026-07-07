Memoria llena: los 7 trucos definitivos para liberar espacio en tu celular sin borrar fotos ni videos

Fuente: KCH FM.

Antes de empezar a eliminar recuerdos, conviene saber qué ocupa realmente el espacio. Tanto Android como iOS tienen un panel de almacenamiento en los ajustes del sistema que muestra un desglose por categoría: apps, fotos, videos, audio, documentos y archivos del sistema. En la mayoría de los casos, la primera victoria está en los archivos temporales y las descargas, no en la galería.

1. Vaciá la caché de las apps más pesadas

TikTok, Instagram, Chrome y YouTube acumulan gigabytes de datos temporales que la app genera para cargar más rápido, pero que con el tiempo se vuelven innecesarios. En Android, se puede limpiar la caché de cada app desde Ajustes → Aplicaciones → seleccionar la app → Almacenamiento → Limpiar caché. En iPhone no hay acceso directo al caché, pero desinstalar y reinstalar la app lo elimina sin perder datos de cuenta.

2. Revisá la carpeta de descargas

Es el rincón más olvidado del celular. PDFs, APKs, imágenes descargadas de navegadores y documentos de trabajo que nadie volvió a abrir se acumulan ahí durante meses. En Android, se accede desde la app Archivos. En iPhone, desde la app Archivos → En este iPhone → Descargas.

3. Vaciar las papeleras de las apps

Borrar un archivo no lo elimina de inmediato. Google Fotos, Gmail, Google Drive y la galería nativa guardan los elementos eliminados durante 30 días antes de borrarlos definitivamente. Vaciar esas papeleras manualmente libera ese espacio al instante.

4. Activar la sincronización en la nube y eliminar las copias locales

Google Fotos y iCloud permiten subir todas las fotos y videos a la nube y reemplazar las copias originales en el dispositivo por versiones comprimidas. En Google Fotos, la opción es Liberar espacio del dispositivo, que elimina las fotos ya respaldadas. En iPhone, se activa desde Ajustes → Tu nombre → iCloud → Fotos → Optimizar almacenamiento del iPhone.

5. Revisar y limpiar WhatsApp

Los archivos de WhatsApp suelen ser uno de los mayores consumidores de espacio. Videos, audios, fotos y documentos descargados automáticamente en grupos se acumulan sin que nadie lo pida. Desde Ajustes → Almacenamiento y datos → Administración de almacenamiento se pueden identificar y eliminar los archivos más pesados sin tocar ninguna conversación.

6. Archivar apps que se usan poco

En lugar de desinstalar, tanto Android como iPhone permiten "archivar" una aplicación: se elimina el archivo de la app pero se conservan los datos. Si se vuelve a necesitar, se reinstala y recupera toda la configuración. Es especialmente útil para juegos o apps de temporada que se usan una o dos veces al año.

7. Mover archivos a una tarjeta SD o a la computadora

Para los celulares Android que tienen ranura para tarjeta SD, mover la galería o las descargas es la solución más rápida y directa. En iPhone no hay tarjeta SD, pero conectarlo a una computadora y copiar la carpeta DCIM permite vaciar la galería sin perder ningún archivo. Una vez copiado y verificado en la computadora, se pueden eliminar del dispositivo sin riesgo.