La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, hasta mañana miércoles 8 de julio, se podrá pagar con descuento de hasta el 10% la cuota cinco del Impuesto a los Automotores.

En ese sentido, quienes estén al día y paguen en término, podrán obtener la bonificación con cualquier medio de pago con el que elijan abonar. Para pagar el mismo se puede ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”. Ahí es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que le fuera enviado al correo electrónico por la Agencia, que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.

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Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previa descarga de las boletas desde la página web de ARBA.

Vale remarcar que este año ARBA comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente mensualmente, que incluye la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera para las y los contribuyentes.

ARBA y el ministerio de Trabajo detectaron irregularidades en 9 de cada 10 locales gastronómicos

En las últimas semanas, la Agencia de Recaudación y el Ministerio de Trabajo bonaerense realizaron un operativo conjunto de fiscalización sobre establecimientos gastronómicos que permitió detectar irregularidades en el 89% de los locales inspeccionados. Los controles se llevaron adelante sobre 28 comercios del sector y derivaron en actuaciones por incumplimientos tributarios y laborales.

Las acciones fueron el resultado de un trabajo previo de inteligencia fiscal, mediante el cual se identificaron indicios de evasión e inconsistencias en contribuyentes vinculados a la actividad gastronómica. A partir del cruce y procesamiento de información, se definió una estrategia de fiscalización presencial focalizada en establecimientos de relevancia comercial.

En el plano tributario, ARBA detectó que la infracción más frecuente fue la ausencia o invalidez de los medios de facturación exigidos por la normativa vigente. También se verificaron incumplimientos relacionados con la falta de sistemas de facturación de contingencia, actividades económicas no declaradas o desactualizadas y casos en los que no pudo acreditarse documentalmente el origen de la mercadería comercializada.

En paralelo, el ministerio de Trabajo realizó 56 actuaciones que alcanzaron a 302 trabajadoras y trabajadores. La totalidad de los establecimientos relevados por la cartera laboral recibió al menos una intimación vinculada a incumplimientos en materia de registración o condiciones laborales.

Entre las principales irregularidades detectadas se encontraron la falta de alta temprana del personal, ausencia de comprobantes de pago de remuneraciones y omisiones vinculadas a ART, horas nocturnas y feriados. Asimismo, en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, se constataron deficiencias eléctricas, extintores irregulares y riesgos de incendio derivados de la falta de mantenimiento en campanas extractoras.



Los locales inspeccionados incluyeron cadenas de alcance nacional e internacional como Starbucks, Kentucky, Café Martínez, La Cabrera al Paso y Havanna y otros reconocidos establecimientos que funcionan en el complejo gastronómico Baxar Mercado, de ciudad de La Plata. Además, se realizaron operativos en Lucciano’s, Foodie, La Trattoria, Charola, Masse Boulangerie, Perla & Co, entre otros.