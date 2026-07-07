Quién es François Letexier, el árbitro de Argentina vs. Egipto en el Mundial: el desconocido por Scaloni

Quién es François Letexier, el árbitro de Argentina vs. Egipto en el Mundial

La FIFA designó a François Letexier para ser el árbitro del duelo entre la Selección Argentina y Egipto en el duelo correspondiente a octavos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Por supuesto, que el colegiado sea francés no pasó para nada desapercibido justamente por su nacionalidad y el antecedente más reciente entre la "Albiceleste" y el seleccionado de su país. Más allá de que esto no debería influir en el desarrollo del juego, tampoco es un tema menor.

En la Copa del Mundo ya tuvo participación, pero no hubo polémicas para resaltar en los encuentros que dirigió. De lo que sí se habló en las últimas horas fue de las declaraciones de Lionel Scaloni acerca suyo, ya que desconocía completamente de la persona que impartiría justicia en este compromiso. Claro que, ya tiene un antecedente con un futbolista del combinado nacional y es con Nicolás Tagliafico, al que expulsó en Francia.

Quién es François Letexier, el árbitro francés de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

Letexier dirigió sólo dos partidos en el Mundial 2026: Costa de Marfil vs. Ecuador y Cabo Verde vs. Arabia Saudita. Un detalle no menor a tener en cuenta es que entre los dos cotejos amonestó a ocho jugadores -cuatro en cada duelo-. En lo que se lo destaca a sus 36 años es en la experiencia ya que viene de trabajar en el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos como también en finales continentales como la de la Europa League 2026, la Euro 2024 y la de la Supercopa de Europa 2023. Con respecto a su pasado, el colegiado se convirtió en el más joven en dirigir en la Ligue 1 con 28 años.

Lionel Scaloni opinó sobre Francois Letexier, el árbitro de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

La opinión de Scaloni sobre el árbitro francés de Argentina vs. Egipto en el Mundial

El DT de la Selección Argentina habló en la previa del partido y reveló que no estaba al tanto que un francés sería el árbitro del partido. "Me enteré ahora por Nico (Novello, Jefe de Prensa de la Selección Argentina) que me lo decía en el auto viniendo para cá. Es una cuestión más de bar, de café, pero no pasa nada. Pregunto si el VAR es francés porque una vez dije ante la FIFA que si los jueces del campo son de una nacionalidad, está bueno que el de arriba también porque sino no interpretan el juego de la misma manera. Así que si son cuatro franceses está perfecto", esbozó el entrenador.

La expulsión de Letexier a Tagliafico en Francia

El árbitro de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026 tiene un antecedente muy reciente con el defensor de la "Albiceleste" que será titular por Facundo Medina. El pasado 22 de marzo de este año lo expulsó por una fuerte infracción cometida con el Olympique de Marsella ante el Mónaco en la derrota por 2 a 1 en condición de local. Ahora, se volverán a ver las caras pero será en el marco de la Copa del Mundo en Atlanta, Estados Unidos.

Cómo será el cuerpo arbitral para Argentina vs. Egipto

Árbitro principal: François Letexier (Francia).

Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia).

Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia).

Cuarto árbitro: Espen Eskas (Noruega).

Quinto árbitro: Isaak Bashevkin (Noruega).

VAR: Jerome Brisard (Francia).

AVAR: Willy Delajod (Francia).

SVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

Cuándo juega la Selección Argentina ante Egipto por los octavos del Mundial

El duelo entre la "Albiceleste" y el combinado egipcio tendrá lugar este martes 7 de julio en Atlanta, Estados Unidos, desde las 13 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. El ganador de este cruce avanzará a los cuartos de final donde se verá las caras con el que triunfe ente Colombia y Suiza, que jugarán desde las 17 horas en Vancouver, Canadá.