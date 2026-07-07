Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde vs. Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina va por más ante Egipto.

La Selección Argentina afrontará este martes un nuevo examen en la defensa del título mundial,. Después de superar con mucho esfuerzo a Cabo Verde por 3-2 en el tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni se medirá este martes a las 13 (horario argentino) contra Egipto en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026, con un lugar entre los ocho mejores del certamen en juego. Un encuentro en el que dejó más dudas que certezas, y en donde quedó registrado que no hay margen de error.

La Albiceleste parte como favorita por su jerarquía y experiencia en instancias decisivas, aunque enfrente tendrá a un rival que llega invicto en el torneo y que acaba de conseguir la primera clasificación de su historia a los octavos de final tras eliminar a Australia en la definición por penales. Como ocurre en toda la fase eliminatoria, el partido no admite margen de error y cualquier detalle puede resultar determinante.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Egipto

Si Argentina pierde

Al término de los 90 minutos, Argentina quedará eliminada del Mundial 2026.

Si Argentina gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a cuartos de final donde se medirá al ganador del encuentro entre Colombia y Suiza.

Si Argentina empata

Si Argentina empata en los 90 minutos vs. Egipto, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. De continuar la igualdad, el partido se definirá en los penales.

Cómo llega Argentina al cruce frente a Egipto

El combinado albiceleste arrancó el torneo como cabeza de serie del Grupo J, con una primera fase donde la figura de Lionel Messi fue absolutamente fundamental: primero con una envidiable actuación en el 3-0 contra Argelia, donde convirtió su primer hat-trick en mundiales. Luego, en la victoria 2-0 frente a Austria, en la que metió un doblete ante Austria. Y en el 3 a 1 frente a Jordania metió un gol de tiro libre, mientras los otros dos goles fueron convertidos por Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso.

El duelo frente a Cabo Verde costó mucho.

Con Lionel Messi como principal referente y un plantel que combina experiencia y juventud, la Albiceleste vuelve a afrontar un desafío decisivo. El objetivo inmediato es dejar atrás a Egipto para seguir construyendo el camino hacia una nueva final mundialista y mantener viva la ilusión de defender con éxito la corona obtenida hace cuatro años. El camino no parece sencillo y Argentina sabe que debe levantar el nivel si quiere tener chances de pelear.