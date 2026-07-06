Ante las bajas temperaturas, La Rioja intensifica los operativos de asistencia social en la provincia

Frente a las bajas temperaturas que afectan a La Rioja, el Gobierno provincial intensificó los operativos de asistencia destinados a personas en situación de calle con el objetivo de brindar contención y protección durante la temporada invernal. A través del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, los equipos territoriales reforzaron los recorridos diarios y nocturnos para acercar abrigo, alimentos y alojamiento a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Ayuda Crítica, que incrementó la presencia en distintos sectores de la ciudad para detectar a personas que permanecen a la intemperie y ofrecerles asistencia inmediata ante la ola polar.

Según informaron desde la cartera social, los operativos incluyen la entrega de ropa de abrigo, frazadas, alimentos calientes y otros elementos esenciales para afrontar las bajas temperaturas, además de un acompañamiento integral que contempla la evaluación de cada situación particular.

Desde el organismo explicaron que el trabajo en territorio no se limita a responder a la emergencia climática, sino que también busca identificar las necesidades específicas de cada persona para facilitar el acceso a programas y dispositivos de asistencia social que permitan brindar soluciones de mayor alcance.

Cuando las condiciones lo requieren, el Estado provincial garantiza además el traslado y alojamiento de las personas asistidas en el Albergue del Polideportivo Juan Domingo Perón, ubicado en el barrio Vargas. El espacio fue acondicionado para ofrecer un lugar seguro donde pasar la noche, con abrigo y condiciones adecuadas para resguardarse del frío extremo.

El Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social destacó que estas acciones forman parte de una política pública orientada a fortalecer la presencia del Estado en el territorio y brindar respuestas rápidas a los sectores más vulnerables durante el invierno.

Asimismo, convocó a la comunidad a colaborar informando sobre personas que necesiten asistencia. En ese sentido, recordó que cualquier vecino que detecte a alguien durmiendo en la vía pública o atravesando una situación de riesgo por las bajas temperaturas puede comunicarse durante las 24 horas a la línea de atención 3804-688236, disponible para llamadas y mensajes de WhatsApp.

Desde la Provincia remarcaron que la participación de la ciudadanía resulta fundamental para ampliar el alcance de los operativos y llegar a tiempo a quienes más lo necesitan. En ese sentido, señalaron que una alerta temprana puede permitir que los equipos de asistencia intervengan rápidamente y eviten situaciones de mayor riesgo durante la ola polar.