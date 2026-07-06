Ver Portugal vs. España en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Portugal y España se enfrentan en un partidazo.

Las Selecciones de España y Portugal protagonizarán lunes 6 de julio a las 16 (hora argentina) uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Dos selecciones candidatas, con estilos diferentes pero con un enorme potencial ofensivo, se enfrentarán en Dallas después de superar con éxito sus respectivos compromisos de la ronda anterior. El clásico ibérico promete emociones fuertes y tendrá como gran atractivo el duelo entre una España en gran nivel colectivo y una Portugal que llega impulsada por la vigencia de Cristiano Ronaldo.

La Roja accedió a esta instancia con autoridad, mientras que el conjunto luso necesitó sufrir hasta los últimos minutos para eliminar a Croacia. Sin embargo, en la previa ambos equipos llegan con dudas en torno a su funcionamiento, con partidos en los que les costó sostener un buen juego. Pero España llega con más seguridad de su último encuentro, mientras que Portugal tuvo que sufrir para llegar con vida a esta instancia definitoria.

Por dónde ver España contra Portugal en el Mundial 2026, en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre España y Portugal de este lunes a las 16 (hora argentina) será transmitido por DSports, Flow y Paramount +.

Cómo llegan España y Portugal a este duelo

España llega al compromiso tras vencer con claridad por 3-0 a Austria en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó el desarrollo desde el inicio y resolvió el encuentro gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro. Más allá del resultado, volvió a mostrar la solidez que lo convirtió en uno de los seleccionados más convincentes del campeonato, con una presión alta, posesión de balón y una defensa que ofreció muy pocas concesiones. Además, el arquero Unai Simón atraviesa un momento excepcional y, tras el encuentro ante Austria, estableció un nuevo récord de minutos sin recibir goles, al llegar a cuatro encuentros con la valla invicta.

Portugal y España se enfrentan en un partidazo.

Portugal, en cambio, tuvo que trabajar mucho más para avanzar. En un partido cargado de tensión, derrotó 2-1 a Croacia después de comenzar en desventaja. Ivan Perisic adelantó a los croatas, pero Cristiano Ronaldo igualó el marcador mediante un penal y, cuando el encuentro parecía dirigirse al alargue, Gonçalo Ramos marcó de cabeza el gol del triunfo en tiempo de descuento. El cierre estuvo rodeado de polémica por un tanto anulado a Croacia tras la intervención del VAR.

El encuentro confirmó que Portugal mantiene intacta su capacidad para competir en escenarios adversos. Cristiano Ronaldo, a los 41 años, volvió a asumir el protagonismo en un momento decisivo y se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un gol en una fase eliminatoria de un Mundial. Su liderazgo continúa siendo el principal argumento futbolístico y anímico del equipo dirigido por Roberto Martínez.