KTM ficha a Alex Márquez con un contrato plurianual desde 2027

KTM fichó al piloto español Alex Márquez con un contrato plurianual a partir de la temporada 2027, informó el equipo el lunes.
El piloto de 30 años, subcampeón del campeonato de MotoGP de 2025, dejará Gresini Racing tras cuatro temporadas y volverá a un equipo oficial por primera vez desde su campaña de debutante con Honda en 2020.
"Estamos extremadamente orgullosos y felices de haber asegurado para nuestro proyecto a un talento excepcional como Alex Márquez, subcampeón del Mundial de 2025", dijo el director de KTM Motorsports, Pit Beirer, en un comunicado.
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"Alex aporta no sólo una habilidad sobresaliente e inteligencia en carrera, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encaja perfectamente con nuestro ADN".
KTM aún no ha anunciado al compañero de equipo de Márquez para la temporada 2027.
Con información de Reuters