KTM ficha a Alex Márquez con un contrato plurianual desde 2027

MotoGP - Gran Premio de España - Circuito de Jerez, Jerez, España - 26 de abril de 2026. Alex Márquez, del equipo BK8 Gresini Racing MotoGP, celebra en el podio tras ganar la carrera de MotoGP

​KTM fichó al piloto español Alex Márquez ‌con ‌un contrato plurianual a partir de la temporada 2027, informó el equipo el lunes.

El piloto de 30 años, ​subcampeón del ⁠campeonato de MotoGP ‌de 2025, dejará ⁠Gresini Racing ⁠tras cuatro temporadas y volverá a un equipo oficial ⁠por primera vez ​desde su campaña ‌de debutante con ‌Honda en 2020.

"Estamos ⁠extremadamente orgullosos y felices de haber asegurado para nuestro proyecto ​a ‌un talento excepcional como Alex Márquez, subcampeón del Mundial de 2025", dijo el ⁠director de KTM Motorsports, Pit Beirer, en un comunicado.

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"Alex aporta no sólo una habilidad sobresaliente e inteligencia en carrera, ‌sino también determinación y una mentalidad ganadora que encaja perfectamente con nuestro ADN".

KTM aún no ha ‌anunciado al compañero de equipo de Márquez para ‌la temporada ⁠2027.

Con información de Reuters