LLA intentará reactivar el Congreso y Milei se reencontrará con Villarruel

La bancada oficialista de La Libertad Avanza, junto a aliados dialoguistas, impulsa la convocatoria a sesión en el Senado para el miércoles 8 de julio. El objetivo central es debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

La vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, tiene en sus manos la convocatoria a Labor Parlamentaria, paso clave para habilitar el debate. Además, se prevé tratar pliegos judiciales y diplomáticos pendientes, en lo que sería la última sesión antes del receso invernal.



La intención oficialista es mostrar capacidad de gestión legislativa tras semanas de parálisis y tensiones internas.