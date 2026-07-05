La Libertad Avanza busca reactivar la actividad parlamentaria con una posible sesión del Senado el 8 de julio, mientras que Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a coincidir públicamente en el acto patrio del 9 de julio en Tucumán. La bancada oficialista de La Libertad Avanza, junto a aliados dialoguistas, impulsa la convocatoria a sesión en el Senado para el miércoles 8 de julio. El objetivo central es debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Además, se prevé tratar pliegos judiciales y diplomáticos pendientes, en lo que sería la última sesión antes del receso invernal. En paralelo, el 9 de julio será escenario de un nuevo encuentro entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, durante la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán. La presencia de ambos fue confirmada por autoridades provinciales, en un gesto de inclusión institucional. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
LLA intentará reactivar el Congreso y Milei se reencontrará con Villarruel
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El consumo no repunta: las ventas minoristas cayeron 1,3% en junio respecto a mayo
La lluvia de promociones por el Día del Padre no alcanzaron para mejorar los números del mes anterior. Aunque en la medición interanual, las ventas aumentaron un 0,9%, en lo que va del año ya acumulan una caída del 2,5%. El informe de CAME.
Hace 1 hora
LLA busca sesionar en el Senado
La bancada oficialista de La Libertad Avanza, junto a aliados dialoguistas, impulsa la convocatoria a sesión en el Senado para el miércoles 8 de julio. El objetivo central es debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.
La vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, tiene en sus manos la convocatoria a Labor Parlamentaria, paso clave para habilitar el debate. Además, se prevé tratar pliegos judiciales y diplomáticos pendientes, en lo que sería la última sesión antes del receso invernal.
La intención oficialista es mostrar capacidad de gestión legislativa tras semanas de parálisis y tensiones internas.
Hace 2 horas
El encuentro entre Milei y Villarruel
El 9 de julio será escenario de un nuevo encuentro entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, durante la vigilia en la Casa Histórica de Tucumán. La presencia de ambos fue confirmada por autoridades provinciales, en un gesto de inclusión institucional.
Este acto cobra relevancia porque será la primera vez que Milei y Villarruel compartan un evento patrio tras semanas de distanciamiento, marcado por gestos de tensión en celebraciones anteriores.
El mandatario decidió priorizar la conmemoración nacional y cancelar un viaje a Estados Unidos.
Hace 3 horas
Los dos favores del peronismo que Milei necesita para quedarse en el poder
El gobierno lanzó la campaña por la reelección y apura un pacto con el elenco estable del poder. El objetivo de Santilli y la posibilidad creciente de un escenario sin PASO. El pensamiento intimo de Kicillof de cara a un enfrentamiento con Cristina.
La asunción de Diego Santilli como jefe de gabinete y la asistencia de Javier Milei al festejo de la Independencia de Estados Unidos marcan para el gobierno el inicio de la campaña electoral. El objetivo es reducir al mínimo el margen de error y tejer acuerdos con los 14 gobernadores que estuvieron en la despedida de Adorni. Sostener el dólar planchado, aceitar el pacto con la familia judicial y bajar la tensión con los tanques de la comunicación. Santilli es a la política lo que Juan Bautista Mahiques es a la familia judicial: hombres del sistema que Milei prometió destruir pero ahora trabajan para salvarlo.
Hace 4 horas
Milei mandó la Fragata Libertad a EE. UU. por el 4 de julio: no pasaba desde 1976
El buque escuela tomó parte del desfile náutico en conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. El antecedente de la dictadura.
La Fragata Libertad formó parte del desfile naval por el aniversario de la independencia de Estados Unidos, en un gesto del alineamiento del gobierno de Javier Milei con el de su par Donald Trump. La última vez que el buque escuela argentino había participado de un 4 de julio había sido en 1976, bajo el régimen de la última dictadura cívico militar.
Hace 11 horas
La mentira de la inflación de Milei
La distorsión no es solo metodológica. El IPC del INDEC de Milei permite construir la narrativa de desinflación mientras oculta el impacto regresivo del cambio de precios relativos. Con tarifas, servicios y transporte ganando peso en el presupuesto familiar, lo relevante no es cuánto baja la inflación subestimada, sino cuánto ajuste adicional sobre el ingreso disponible puede soportar la sociedad.
Para una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos vitales y móviles (735.600 pesos en junio), el pago de los servicios públicos (incluyendo los subsidios) habría alcanzado el 22% del ingreso familiar. Imagen ChatGPT.
Hace 14 horas
El Partido del Rumbo cierra filas y profundiza el desguace estatal
El bautismo de la coalición del círculo rojo bajo la batuta de Washington. Un proyecto de entrega de soberanía que busca trascender al propio Milei
Milei se convirtió en el primer presidente argentino en asistir a una celebración de independencia en la embajada yanqui.
Hace 15 horas
Enojo por una bandera de EE.UU. en el Monumento de Rosario
La presencia de la bandera, que coincide con el aniversario 250 de la independencia estadounidense, fue criticada en redes sociales. Se suma a los constantes gestos del Gobierno Nacional hacia Estados Unidos.
Hace 15 horas
Milei defendió el "principio de libertad" durante el 4 de Julio, en su mensaje a EE. UU
El presidente argentino envió un mensaje a Estados Unidos y a su par Donald Trump por el día de la independencia del país del norte.
Hace 19 horas
La crisis de los endeudados: no sos vos, es Caputo
La cifra registrada de personas que no pueden pagar sus deudas es récord y es apenas lo que detectan las estadísticas. El fenómeno de los usureros barriales, las empresas cada día más morosas y los proyectos para salir de esta emergencia.
Hace 19 horas
En Misiones, Karina pidió por la reelección de Javier Milei: "Mi gran objetivo"
Acompañada por Martín Menem y referentes provinciales, la secretaria General de la Presidencia encabezó en Posadas el acto de apertura de la Escuela de Dirigentes La Libertad Avanza (LLA) en la provincia misionera.
Hace 21 horas
La Justicia obliga a Adorni a avisar a la fiscalía antes de salir del país
El juez Ariel Lijo firmó una resolución que impone restricciones a la movilidad del ex jefe de Gabinete, quien se encuentra acusado de presunto enriquecimiento ilícito.
El exjefe de Gabinete deberá pedir autorización para viajar al extranjero.
11:40 | 04/07/2026
Milei viajará a Reino Unido: cuándo será y cuáles serán los motivos
Fuentes de la Cancillería confirmaron a El Destape que el presidente argentino irá a suelo británico. Los antecedentes.
11:00 | 04/07/2026
Economía, política y batalla cultural: Juventud, ¿divino tesoro?
Dos sondeos de opinión exploran la relación del Gobierno con el sensible electorado sub 40, que representa casi la mitad del padrón electoral. Democracia, corrupción, empleo, dólar, Estado, feminismo e inclusión social: continuidades y diferencias con las demandas que en 2023 activaron el Experimento Milei.
09:43 | 04/07/2026
Milei y Villlarruel, cara a cara por la vigilia del 9 de Julio
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, invitó a los enemistados presidente y vice para la celebración previa al Día de la Independencia.
00:05 | 04/07/2026
La campaña Milei 2027, la economía según Menem y la apuesta a un cambio de clima
El Gobierno busca correr la corrupción y la microeconomía de la campaña del año próximo. El presidente de la Cámara de Diputados dio una pista. En Casa Rosada ya saben que es imposible que Milei gane en primera vuelta.