Los dos favores del peronismo que Milei necesita para quedarse en el poder

La asunción de Diego Santilli como jefe de gabinete y la asistencia de Javier Milei al festejo de la Independencia de Estados Unidos marcan para el gobierno el inicio de la campaña electoral. El objetivo es reducir al mínimo el margen de error y tejer acuerdos con los 14 gobernadores que estuvieron en la despedida de Adorni. Sostener el dólar planchado, aceitar el pacto con la familia judicial y bajar la tensión con los tanques de la comunicación. Santilli es a la política lo que Juan Bautista Mahiques es a la familia judicial: hombres del sistema que Milei prometió destruir pero ahora trabajan para salvarlo.

Aunque encuestas como las de Inteligencia Analytica lo dan con un nivel de adhesión debajo del 30%, Milei le presta atención a los números de la consultora Aresco, que muestra desde hace varios meses un escenario estable pero abierto. Según las mediciones que Federico Aurelio hace de forma permanente, la gestión Milei conserva todavía un 40 % de apoyo, que no es monolítico: un 25% es el núcleo duro incondicional, pero un 15% todavía está esperando que el plan Milei impacte de manera favorable en su bolsillo. Lo van a apoyar, dicen, siempre y cuando las cosas mejoren, algo que todavía está por verse.

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Entre los consultados por Aresco, el 60% ve mal la situación económica y un 35% la ve estable. Pero dentro de ese 35% hay un 20% que demanda una mejora en su bolsillo. Conclusión: el 80% de los consultados quiere una economía distinta a la que ofrece Milei. El impacto de la morosidad también aparece muy claro: el 50% de los encuestados dice que está endeudado. O con los bancos, o con las plataformas, o con la familia o con los amigos. La recaudación cayó en 10 de los últimos 11 meses (7,4% en junio) y desde agosto-septiembre de 2025 no encadena dos meses de crecimiento. ¿Con esta economía, Milei puede ser reelecto?

Los movimientos del sistema político suponen que sí. Por un lado, la mayoría de los gobernadores se alinea en público con Milei, el ideólogo de un ajuste que se muerde la cola pero tiene el respaldo de Donald Trump. Por el otro, la eliminación o suspensión de las PASO empujaría a las tribus del peronismo a ir a elecciones con distintas listas. La interna partidaria, una práctica que a nivel nacional el peronismo abandonó hace casi 40 años, parece imposible, tanto por el nivel de enfrentamiento que puede potenciar como por cuestiones operativas. “No tenemos ni los padrones”, dicen en provincia de Buenos Aires. No están actualizados ni incluyen a los distintos sellos partidarios que en la última elección convergieron bajo el sello de Fuerza Patria.

Después de la asunción de Santilli, un dirigente que responde a Cristina habló con Raúl Jalil para tratar de convencerlo de que no era negocio eliminar las primarias. Impredecible y sinuoso, el gobernador de Catamarca se mostró abierto a acompañar la postura del PJ nacional, pero dejó un reclamo compartido por varios. “Hay que terminar con las intervenciones del partido en las provincias”, dijo. Jalil mostró en apenas unas horas cuáles son las terminales de un sector del peronismo: de la Casa (Rosada) a La Embajada (de Estados Unidos). La Libertad Avanza necesita el favor del peronismo colaboracionista de Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones para cambiar las reglas del juego y avanzar sin rivales en las provincias. Partir lo que hace mucho está unido de manera artificial y exhibir a un peronismo que se parece bastante más a Milei que a Cristina.

Axel Kicillof piensa que, si el gobierno se lo propone, lo va a lograr. “Siempre sacaron todas las leyes que quisieron”, le dijo el gobernador bonaerense a uno de sus colaboradores cuando se enteró de que Milei volvía a la carga con el proyecto. Algo similar advierten otros dirigentes del peronismo federal. “No hay dispersión del centro a la derecha, los gobernadores que le den los votos son los que van a llevar colectoras y sí puede haber el escenario 2003 en el peronismo”, admite un dirigente que plantea la necesidad de ir unidos. Una posibilidad intermedia, que podría beneficiar a la oposición, es que el gobierno acepte el pedido del radicalismo para incluir colectoras y primarias en una nueva ley.

El objetivo de máxima de Milei, la eliminación o suspensión de las PASO, dejaría al peronismo ante un escenario más parecido al de 2003, cuando Eduardo Duhalde y el apoderado histórico del PJ Jorge Landau diseñaron una ingeniería para que tres candidatos peronistas compitieran por separado. Por pedido de Duhalde, Landau acordó con María Servini una resolución judicial que le permitió al PJ dividirse en tres, con la condición de que nadie usara los símbolos partidarios. Así surgió la criatura de las tres fórmulas que le permitió a Néstor Kirchner y Daniel Scioli llegar al 22% de los votos y provocar la huida del primer Menem.

El antecedente más cercano en el tiempo es el de 2017, cuando Cristina armó Unidad Ciudadana y Florencio Randazzo y Alberto Fernández se quedaron con el sello del PJ. Ese sería el otro favor del ancho peronismo a Milei: que los sectores de la oposición que rechazan el país libertario persistan en la división sin encontrar puntos de acuerdo y vayan a elecciones separados.

Si hay un aprendizaje que gran parte del peronismo hizo del fracaso del Frente de Todos es la necesidad de un jefe indiscutido para la etapa que viene. Frente a las críticas de Maximo Kirchner y los cuestionamientos de Cristina, Kicillof exhibe una estrategia pública de no confrontación. Puertas adentro, el gobernador tiene una mirada mucho más cruda de la tensión interna. Piensa que está en marcha un método que Cristina ya aplicó en contra de otros candidatos y que ahora lo tiene como blanco. Hay dos diferencias: la primera es que no quiere llegar como Alberto ni subordinarse; la segunda es que él mismo conoce ese método, fue parte y lo práctico: por ejemplo, contra Scioli gobernador.

En La Plata dicen que Kicillof está dispuesto a una reunión con CFK, pero no en este contexto. Hace falta un cambio en el clima interno y eso no depende de un llamado sino de una “tarea colectiva”, dice un dirigente que todavía piensa en la posibilidad de un entendimiento. No sobran puentes. Si no es Sergio Massa, un tercero con intereses que exceden la mediación, solo aparecen nombres como el de Veronica Magario, Federico Otermin y Julio Alak, de histórica relación con Cristina pero objetado por Maximo.

La pelea por el liderazgo tiene similitudes con la que enfrentó en su momento a Duhalde con Kirchner o a Menem con Duhalde. Cristina la ve distinta: considera que ella creó a Kicillof, primero como figura política nacional y después como gobernador. “Es un peronismo caníbal”, le dijo Kicillof al grupo de dirigentes con el que se reunió en los últimos días.

Las tensiones son por la candidatura presidencial pero tal vez sobre todo por la provincia de Buenos Aires, el lugar que Cristina siempre consideró la retaguardia de su proyecto y que constituye la base del kirchnerismo desde que ella le ganó a Hilda “Chiche” Duhalde hace más de dos décadas. El creador del Movimiento Derecho al Futuro piensa hacer una campaña nacional centrada en la provincia. Los números de su sector dicen que es el único que mide bien -53% de imagen positiva- y que ningún candidato a sucederlo mide demasiado. Salvo que Massa abandone a último momento su plan presidencial y se decida a ir a pelear contra Santilli.

En la nacional, Kicillof piensa que no tiene rivales internos y que el votante cristinista lo va a terminar acompañando, así como acompañó a Scioli, a Alberto y a Massa. Pero a eso, le debería sumar votos en territorios siempre complicados para el peronismo kirchnerista: Córdoba, Santa Fe y Mendoza. ¿Alcanza?

Desde lo económico, las diferencias no se perciben. Kicillof es lapidario sobre el experimento del Frente de Todos -“Fuimos un desastre”, repite- y su mirada se referencia sobre todo en la experiencia de lo que fue el Frente para la Victoria. “Voy a hacer kirchnerismo”, dice. Depende por supuesto de la situación con la que se encuentre si es que logra avanzar con su proyecto primero dentro del peronismo y después ganarle a Milei. Nada es sencillo como lo muestra la experiencia de Lula.

En una situación más complicada que nunca, Cristina todavía puede sorprender. Lo que no está claro es qué sería sorprender en este contexto. O al menos eso espera el sector que le responde y la dirigencia peronista que la visita y la ve activa como siempre. La ex presidenta viene de recibir un nuevo golpe de parte de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los tres jueces de la Corte que hace un año ordenaron su detención y la inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. Ahora ratificaron el decomiso de los bienes de Cristina y otros condenados en la causa Vialidad. Los supremos no se enteraron del planteo de Miguel Angel Pichetto sobre la animosidad manifiesta que debería invalidarlos para juzgar sobre la jefa de un espacio que les inició juicio político.

Milei, en cambio, se benefició con el fallo de Marcelo Martinez de Giorgi a pedido del lobista Mauricio Novelli, que apartó a todos los querellantes de la causa LIBRA y la desactivó casi por completo. De histórica relación con Antonio Stiuso y Ariel Lijo, Martinez de Giorgi le debe a Milei y a Mahiques más que un agradecimiento. Su esposa Ana Juan fue propuesta por el gobierno para ocupar el juzgado federal de Hurlingham por las próximas décadas y necesita que Milei firme la designación.

Tal vez para disimular, el candidato frustrado a ministro de la Corte le prohibió a Adorni la salida del país. Lijo está pendiente del nombramiento de su ex secretario, Tomas Rodriguez Ponte, como juez federal de Lomas de Zamora. El gobierno, que lo impulsó para el cargo, tiene los votos necesarios para aprobar el pliego en el Senado y se espera que Milei lo designe. Rodriguez Ponte es la familia judicial: su esposa es la fiscal federal Alejandra Mángano, hija de Alfredo Mángano, histórico secretario de la jueza Servini. También ligado a Lorenzetti, Rodríguez Ponte lleva años como jefe de la Dajudeco, la oficina de escuchas telefónicas que depende de la Corte. Si el gobierno lo convierte en juez, Rodríguez Ponte tendrá motivos para animar la campaña electoral donde Milei se juega la reelección. En su juzgado, se investiga la causa que une a Martín Insaurralde con Jesica Cirio.

Son las precauciones que toma la extrema derecha de cara a la reelección de Milei. El éxito del plan depende de la paciencia social y la actividad económica. También de las reservas del Banco Central que el jueves próximo volverán a caer fuerte. En el Día de la Independencia (argentina), Milei y Caputo le van a pagar 4300 millones de dólares a los fondos de inversión. ¿Sobran los dólares? El aumento de las exportaciones y el derrumbe de las importaciones agrandan el superávit comercial, pero los dólares se van por diferentes vías.

Los datos de la consultora Estudios Energéticos muestran que entre enero y mayo de 2026, el aporte de divisas de la exportación de bienes energéticos (+4.183 millones de dólares) no pudo compensar el creciente déficit por la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento (U$S 12.876 millones) y el saldo deficitario del turismo (3.230 millones). A eso se suma, el dato de

La Inversión Extranjera Directa, que registró una masiva salida de divisas, con una pérdida superior a los 930 millones de dólares. En base a datos del Banco Central, la consultora de Federico Basualdo muestra que se trata de un nuevo hito dentro de la gestión Milei.