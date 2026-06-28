Mi enemigo es mi salvación, Milei y el peronismo en una carrera contra el tiempo

Dirá que no lo hizo por presión de sus enemigos íntimos sino por su vínculo con el electorado. Anécdota menor en la historia de la política, Manuel Adorni cayó finalmente porque Javier Milei se quedó sin margen para seguir perdiendo apoyo y quiere, todavía, pelear por su reelección. Ganaron todos los socios que ejercieron un juego de pinzas sobre los Milei en los últimos cuatro meses. Primero Patricia Bullrich y después una larga lista donde confluyen Comodoro Py, Mauricio Macri y los medios de comunicación que el presidente maldice en privado. Adorni había perdido el respaldo crucial de Karina Milei y se mantenía a flote por la negativa del presidente a dar el brazo a torcer. Lo podrían haber echado hace tres meses, pero decidieron arriesgar un capital que no les sobraba mientras el modelo seguía escupiendo perdedores a los márgenes.

En un juego vidrioso, Bullrich penetró por fin el frente de los hermanos con el argumento de que la saga de nuevo rico iba a arruinar las leyes nodales que quiere aprobar el gobierno antes de que termine el año. Desde la vía libre para la compra de tierras por parte de extranjeros -Inviolabilidad de la Propiedad Privada- hasta la Inocencia Fiscal 2.0, según la denominan cerca de Luis Caputo. Comodoro Py sumó presión con el llamado a indagatoria que amenazaba con espiralizar otra vez la crisis.

Con la asunción de Diego Santilli, los Milei vuelven a un jefe de gabinete más negociador, más parecido a Guillermo Francos. Pero también consagran en los principales casilleros de poder a todos los miembros de la casta que engordaron en el PRO. El macrismo sin Macri está en el poder. Se advierte en los funcionarios y también en los votantes que le quedan a Milei, cada vez más parecidos a los del ingeniero.

Aunque los fanáticos del presidente festejaron el rebote (+3,9%) que mostró el Índice de Confianza en el Gobierno que mide la Universidad Di Tella, Milei todavía está muy por debajo (-16,1%) del apoyo que tenía a fines del año pasado. Según los datos de la consultora Inteligencia Analytica del 21 de junio, la imagen positiva de Milei en todo el país es apenas del 27,3% y la negativa escala hasta el 62,9%. El seguimiento de los últimos meses muestra que las curvas se cruzaron desde febrero y el diferencial negativo no paró de crecer. Con la extrema derecha en el gobierno, los principales problemas del país son dos: la corrupción (28,3%) y el desempleo (24,2%). Un paquete de similitudes con el menemismo original. Pero mientras la corrupción se mantiene en niveles relativamente estables desde que Milei era panelista, el miedo a la desocupación no para de crecer desde que él llegó al poder.

Según el Monitor de la consultora que dirige Marcelo Escolar, en una elección con el peronismo dividido, Milei tiene chances de ganar o empatar pero en un escenario en el que aparece un candidato de unidad de todo el peronismo, la diferencia es abrumadora en contra del presidente: 41.1% a 22%. De acuerdo a esos números, a Milei solo le queda rezar para que las distintas facciones del viejo kirchnerismo se enfrenten sin remedio.

Por eso Milei, se había quedado sin margen para seguir perdiendo apoyo. Adorni lo estaba matando. La salida del esposo de Bettina Angeletti como vocero y su reemplazo en el área de la comunicación ya habían marcado el inicio de una nueva estrategia. Con Adrian Ravier como vocero y con Fabian Fernandez como lubricante para aceitar la relación con los medios de comunicación vía pauta publicitaria. Así lo piensan los que hablan con el presidente.

En las últimas semanas, Milei se sobrepuso a la presión de sus aliados y los convenció de que nadie le iba a impedir pelear por la reelección. Más todavía, la fractura expuesta en el peronismo le dio fundamento a la máxima “compito contra mi mismo” que comparten incluso algunos de sus detractores. No hay plan B. Es el único candidato posible para el poder. Pero puede perder.

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Intimidad de la encrucijada peronista

La campaña no está tan lejos. “Después del Mundial, se va vuelta el reloj de arena de la política”, dice un dirigente del peronismo que habla con gobierno y oposición.

El lunes 22 de junio, cuando todavía rebotaba en el ambiente del peronismo el discurso de Máximo Kirchner, Miguel Angel Pichetto salió de San José 1111 después de visitar a Cristina Fernández de Kirchner. A la salida del edificio se cruzó con un viejo conocido. Era Sergio Massa, que entraba a ver a la ex presidenta. Caprichos del tribunal que tiene a Cristina con restricciones máximas o cuidada estrategia de la jefa que la mayor parte del peronismo tuvo desde la muerte de Néstor Kirchner, alguien quiso que Pichetto y Massa se vieran en la misma cola. Los dos dirigentes que alentaron la avenida del medio durante el gobierno de Cambiemos y alternaron entre Macri y CFK ahora son solidarios con ella y la conciben como parte del peronismo que viene.

Otro dirigente no kirchnerista que visitó a Cristina en las últimas dos semanas fue Juan Manuel Olmos, el poderoso dirigente del PJ porteño que alienta el llamado peronismo federal. Todos ven a una mujer que está armando una composición de lugar, pensando en el escenario político y tratando de diseñar una estrategia para conservar o potenciar el poder que le queda. “Lo que no entienden es que ella va a seguir haciendo política hasta el último día de su existencia”, dice uno de los visitantes.

A la inversa, el hijo político más notorio que Cristina tuvo en la última década tiene el vínculo interrumpido y no va a visitarla desde octubre pasado, cuando el encuentro no tuvo foto y fue “protocolar”, como dice para evitar una palabra más dura un testigo privilegiado del encuentro. Quienes dialogan con Axel Kicillof dicen que no fue al acto de Parque Lezama porque lo veía casi como una trampa y presumía que iba a ser blanco de las acusaciones. Sin embargo, el PJ provincial que lidera el gobernador lanzó una convocatoria y estuvieron presentes al menos dos dirigentes importantes de su sector, Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares. Los dos fueron bien recibidos por la militancia que reclamaba contra la decisión de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz que hace un año ordenó la detención de la dos veces presidenta y la sacaron del juego democratico a perpetuidad.

Kicillof sabía que no ir le iba a generar un costo pero entre quienes tomaron contacto con él después del discurso de Maximo Kirchner dicen que lo vieron algo “shockeado” por la alusión directa del líder de La Cámpora. Sin embargo, nada indica que vaya a cambiar de estrategia: es una no confrontación que lo deja en el lugar del agredido, pero no resuelve un conflicto central en la cuna del poder kirchnerista y le pone límites a su proyecto nacional. Además, tiene fisuras como lo mostró Berenice Iañez, de confianza del gobernador.

En la disputa con Kicillof, dos planos se superponen de manera irresoluble: la proscripción de CFK y las elecciones de 2027. El operativo demolición que continuó con Sergio Berni y Mario Ishi, dos dirigentes que en algún momento estuvieron cerca del gobernador, genera enojos, resentimiento y dolor en un espacio que se partió de manera irremediable, exista o no alguna rotonda para volver hacia un acuerdo. La desconfianza es enorme y el antecedente dramático porque nunca puede omitirse que el Frente de Todos, esa inviable conducción colegiada, terminó con Milei presidente.

Hay una anomalía: Kicillof reclama la libertad de Cristina quizás como nadie pero no habla con ella y la relación entre los dos está rota desde hace por lo menos dos años. La ex presidenta considera que el gobernador le debe casi todo lo que tiene y que fue ella la que le permitió llegar hasta donde llegó. Por eso lo distingue de Massa, Fernández o Daniel Scioli, que ya tenían protagonismo político nacional antes de recibir su bendición. Hay una pregunta sin respuesta que, mientras el tiempo corre, juega en contra de sus rivales internos: si no es Kicillof, ¿quién?

El candidato que casi todos en el alto peronismo coinciden en ver como rival es Massa, que se vería beneficiado por una dinámica que lleve al gobernador dañado a la previa de las elecciones. ¿Cristina volvería a apoyar al ex superministro y candidato 2023?

La otra posibilidad es que Jorge Brito cumpla con su promesa y se lance para competir con Kicillof dentro del peronismo después del Mundial. Brito tiene financiamiento asegurado y el apoyo de otros empresarios como Alejandro McFarlane, su socio en Camuzzi Gas Pampeana. Sus dudas tienen que ver con lo que puede perder en su negocio principal, aunque Delfin Carballo quedaría a cargo. El ex presidente de River estuvo reunido con Facundo Manes que no descarta volver a ser candidato en provincia de Buenos Aires.

El peronismo vive un presente a contramano de la historia. Después de gozar durante décadas el ejercicio del poder, lo sufrió durante el interregno de Fernández en la quinta de Olivos. Ahora padece dos déficits letales que también contradicen su historia de gobierno: en lo político, no tiene un jefe reconocido por los distintos sectores; en lo económico perdió la marca del control de la crisis y quedó asociado al caos y el descontrol inflacionario. Cualquiera que pretenda ser presidente necesita revertir ese doble déficit.

Hoy nadie se lo pregunta ante el que genera la extrema derecha en el poder, pero tiene vigencia que -dicen- CFK le hizo a un ex candidato en 2018: “y vos ¿para qué querés ser presidente?”. Algo es indudable: el que venga, si es que logra vencer a Milei, no tiene derecho ni margen para fracasar. Está obligado a gobernar bien en un país que tiene los dólares de Vaca Muerta pero vive el derrumbe de media Argentina.

El último informe de Empiria dice que termina el semestre de la abundancia y empieza el semestre de la escasez relativa. Según la consultora de Hernan Lacunza, en la primera parte del año, hubo demanda de divisas por unos USD 39 mil millones de dólares para dolarización de cartera, turismo, pagos de deudas y giro de utilidades. Con fuentes por USD 37 millones de dólares fue financiado por superávit de bienes y liquidación de préstamos financieros. Para el segundo semestre, se prevé una demanda de 36 mil millones de dólares más y menor ingreso por endeudamiento privado porque se frenaron las Obligaciones Negociables.

En los últimos días el ministro Caputo le respondió a alguien que le preguntaba por el segundo semestre. “El dólar es cero problema”, dijo el ex jefe de Trading del JP Morgan para América Latina. Caputo tiene en sus manos un informe del Banco Galicia en base a datos de CIARA-CEC que perfila a 2026 con un ritmo de liquidación distinto al promedio del periodo 2009-2021. Esta vez, según la curva que contemplan en el quinto piso del Ministerio de Economía las grandes cerealeras no liquidaron todo en el trimestre de oro y van a continuar en el segundo semestre con un nivel bastante parecido al del primero.

En el Día de la Independencia, el gobierno de Milei tendrá que pagarle un vencimiento de 4.400 millones de dólares a los fondos de inversión. El pago está asegurado, pero por delante queda una montaña de deuda para el próximo gobierno.

La pesada herencia de Caputo I hizo que Caputo II cambiara bajo Milei el perfil del endeudamiento externo y pasara a depender sobre todo de organismos de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el BID. Según el último informe de Suramericana Visión, en el primer trimestre de 2018, la deuda con los acreedores privilegiados era el 23% del total y en el primer trimestre de 2026 escaló al 57,3% del total. Hoy se le debe más a los organismo de crédito -USD99.949 millones- que a los tenedores privados -USD74.630 millones-. “El total

de deuda externa se encuentra cerca de alcanzar su mayor valor en una década: al primer trimestre de 2026 sumaba USD 174.579 millones, comparado con el máximo de USD 175.969 millones del segundo trimestre de 2019”, dice el trabajo de la consultora que dirige Martin Guzman. El próximo presidente tendrá que hacer frente a ese endeudamiento sin descuidar al continente de perdedores que deja Milei, una deuda social capaz de devorar a cualquiera.

En las últimas horas, se conocieron 150 despidos en la fábrica SIAT Tenaris de Valentín Alsina donde el Grupo Techint fabricó los caños del gasoducto Néstor Kirchner. A principios de año, a través de una nota publicada en Clarín, Paolo Rocca había amenazado con cerrar la planta si perdía la licitación para construir el gasoducto que lleva adelante el consorcio Southern Energy. Este sábado, Techint informó que el martes próximo, último día de junio, 150 empleados que fueron contratados a plazo fijo cuatro años atrás se quedarán sin trabajo. La comisión interna de la UOM se prepara para ir al conflicto en busca de la reincorporación.