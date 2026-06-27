Fin para Adorni: el gobierno busca oxígeno tras una larga crisis de gabinete

El período de Manuel Adorni como Jefe de Gabinete llegó a su fin. El hombre que comenzó su vida en la política como vocero, ganó una elección en CABA y escaló hasta la jefatura de Gabinete tuvo que dejar su cargo. Sucede en medio de una complicada situación judicial que lo tiene contra las cuerdas y en la que seguramente será indagado en las próximas semanas.

Lo decidió Javier Milei, presionado fuertemente por sus aliados políticos y por los medios de comunicación que lo acompañaron hasta la Presidencia. Una fuente del karinismo advirtió sobre la ausencia de Karina Milei al viaje de Milei a España y EEUU. La Secretaria General de Presidencia tenía pautado viajar pero a último momento se bajó.

Quien acompañó a Milei finalmente fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Una fuente del Gobierno reveló a El Destape: "Es posible que Sandra lo haya convencido a Milei durante el viaje. Por eso fue".

El Gobierno intenta salir así de una crisis política inédita para Milei, con un apoyo a Adorni que no le resultó al Presidente y demolió su imagen pública y en redes sociales, el terreno libertario.

El primer paso fue renovar la estructura de comunicación. Nombró un nuevo vocero, como Adrián Raiver, y le sacó ese lugar a Adorni. Luego corrió a Javier Lanari, Nº2 de Adorni y adornista de la primera hora. El Secretario de Comunicación fue reemplazado por Fabián Fernández.

Milei intenta dar vuelta la página e inaugurar una nueva etapa de Gobierno, con una profesionalización de la comunicación. En Rosada admiten que el "método Adorni" funcionó un tiempo pero luego fracasó. No supo ser vocero de sus problemas. Y nunca le encontraron la vuelta a la crisis.

El PRO, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, los radicales, aliados provinciales, gobernadores, las tribus internas del Gobierno y varios libertarios puros pedían a gritos la renuncia de Adorni. Finalmente se dio. Milei quiere llegar entero a 2027. La decisión de ir por la reelección la tiene tomada.

Desde España, Milei dijo: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”. El avance en la causa por enriquecimiento ilícito y la probabilidad de indagatoria lo hicieron repensar su estrategia y correrlo a Adorni.

Hubo un dato más para la decisión del despido del exvocero: las trabas en la economía y en los proyectos de leyes en el Congreso. Lo sucedido en el Senado con el no tratamiento de una ley importante para el Gobierno como la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por los problemas judiciales de Adorni y los pedidos de la oposición para echarlo fueron una gota que rebasó el vaso.

Los Milei se convencieron así, luego de tres meses de estar Adorni en boca de todos los argentinos, que era el fin del jefe de Gabinete. Ahora se abre una nueva etapa del Gobierno donde espera llegar con vida a las elecciones del año próximo.