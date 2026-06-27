La dura despedida de Bullrich a Adorni: "La confianza y la ética"

La jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, publicó un mensaje en su cuenta de X minutos después de la renuncia de Manuel Adorni. Lejos de conmoverse, la ex ministra de seguridad le propinó un tiro por elevación al ex jefe de gabinete y expresó su alineamiento con el presidente Javier Milei.

"La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo", dijo Bullrich por su cuenta de X. Milei republicó este mensaje.

Bullrich fue la única integrante del elenco oficialista en exigir precisiones al ahora ex jefe de gabinete respecto a sus irregularidades patrimoniales. La órden de Javier y Karina Milei era de defender al ahora ex funcionario a toda costa.

Adorni zafó la semana pasada de pedidos de interpelación, tanto en Diputados como en el Senado. Sin embargo, los proyectos en comisiones iban a tener destino de dictamen, ya que los bloques aliados le retiraron su respaldo.

La carta de agradecimiento a Milei de Adorni

Manuel Adorni renunció a su cargo como jefe de Gabinete tras meses de quedar en el centro de la escena por la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. El funcionario era investigado desde marzo por la Justicia Federal debido a presuntas inconsistencias en la evolución de su patrimonio y por las explicaciones que brindó públicamente para justificarlo, cuestionamientos que derivaron en pedidos de interpelación y mociones de censura impulsadas por gran parte de la oposición en el Congreso.

A través de una carta, publicada en redes sociales, el ministro coordinador dio a conocer que deja el cargo luego de meses de explicaciones fallidas sobre su crecimiento patrimonial a partir de que ingresó a la función pública.

"Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo, un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre", indicó en un pasaje de la carta.

Además de agradecerle al líder libertario, también agradeció a sus "equipos de trabajo" y a "cada uno" de los ministros del Gabinete por el "afecto, el apoyo y empujar día a día". "Gracias también a todos los que me apoyaron, dentro y fuera del gobierno. Gracias a quiénes sin conocerme, supieron entre tanta mentira, leer la verdad. Cierro esta etapa. Me retiro tranquilo y sereno, pero por sobre todo, con la consciencia tranquila y firme en mis convicciones", concluyó.