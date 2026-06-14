Adorni es el héroe que está matando a Milei

Está furioso. Lo vive como algo personal. Ya no es solo su hermana la que protege a Manuel Adorni. Ahora Javier Milei grita en privado y dice que no le van a imponer la renuncia de quien figura todavía como jefe de Gabinete. El esposo de Bettina Angeletti actúa como si ya hubiera renunciado a un gobierno que sueña con ser reelecto. Sigue los consejos de sus abogados, viola las leyes de la política y solo se preocupa por su suerte, como si el experimento de La Libertad Avanza estuviera terminado. Milei lo sostiene para no ceder ante las críticas que vienen desde adentro y fuera del gobierno. Desde Patricia Bullrich hasta Mauricio Macri, las distintas corrientes del peronismo y la oposición republicana, todos apuntan a que el candidato más votado por los porteños en 2025 termine afuera de la función pública.

En su espiral decadente, Adorni destruye todo lo que el presidente considera activos de su gestión, desde la caída del riesgo país hasta la inflación más baja de los últimos ocho meses. Su silencio puede servir a la omertá que imponen los Milei, pero su permanencia conspira contra la supervivencia política de la extrema derecha.

El informe de la consultora Ad Hoc confirma que la declaración jurada de Adorni tuvo cero credibilidad y dice que lo insultante de la versión que dio ante José Del Río en LN+ lo convirtió en un foco de atención que desplazó a Milei. El jueves 11 de junio el caso Adorni llegó a su pico de conversación, las menciones al jefe de gabinete fueron más de 319 mil y superaron en 2,3 veces las que tuvo el presidente. Se habla más de Adorni que de Milei.

Lo mismo muestra un estudio de Disruptiva Agencia que analizó +1,6 millones de interacciones en las redes y encontró que solo 1 de cada 8 fue favorable a Adorni. El 65% de las menciones fueron en contra del funcionario y sólo el 23% fue a favor. Además hay un 11% que defiende a Milei pero critica a Adorni. En ese océano de reacciones, más del 75% de las emociones fueron negativas: indignación (38%), desprecio (20%) y burla (18%).

El ex columnista de Baby Etchecopar arruina cualquier intento oficial de recuperación. Si no fuera porque se prendió fuego a lo bonzo, Adorni podría decir que la versión que dio sobre sus ahorros sintoniza con la filosofía fundante del presidente. Lo que admitió el presidente, hace dos años, cuando hizo el elogio de la evasión más grande que se recuerde de un presidente en funciones. Fue en el Foro Llao Llao ante empresarios amigos como Eduardo Elzstain, Marcos Galperin, Martin Migoya y Cristiano Ratazzi. “¡El que fuga es un héroe!. ¡Logró escaparse de las garras del Estado!. Ustedes se rien pero, digo, yo lo veo así”, afirmó. A Adorni le toca un curioso rol: es el héroe que está matando a Milei.

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Dos escenas se superponen. Junto con las urgencias del acusado para evitar el procesamiento por enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, está la desesperación del gobierno para lograr que las ramas de la economía que siguen cayendo en picada reaccionen como sea. Para el director de Arba Cristian Girard, el gobierno desvirtuó el Régimen Simplificado de Ganancias y lo utilizó para habilitar un blanqueo constante que pretende incorporar el flujo de dolares negros como combustible para el crecimiento. “Eso te deja a dos pasos del narcotráfico”, advirtió Girard en Radio Con Vos el mismo día que Adorni presentó su declaración.

Con la misma premisa, esta semana, Milei y Luis Caputo fueron más allá y volvieron a violar la sagrada independencia del Banco Central, el primer mandamiento del liberalismo económico. Obligaron a Santiago Bausili -el socio de la consultora Anker que no estaba convencido- a flexibilizar los préstamos en dólares. Con la comunicación “A” 8446, el BCRA cambió una normativa que estaba escrita en piedra desde el estallido de 2001 y autorizó a los bancos a prestar a empresas que no generan dólares si consiguen garantías otorgadas por exportadores. Así, el gobierno accedió a una demanda de banqueros como Jorge Brito para incorporar al negocio los depósitos en dólares de los ahorristas, con el objetivo declarado de que repunten la actividad inmobiliaria, la construcción y la venta de autos y maquinaria agrícola.

La ley de Inocencia Fiscal fue un invento de Caputo para aprobar un blanqueo encubierto y capturar los dólares que permanecen fuera del sistema. Después de haber tenido un éxito rotundo con el primero, el ministro de Economía se quedó sin nafta en tiempo récord y se fumó en forma consecutiva el préstamo del FMI y el apoyo de Scott Bessent. Por eso hizo aprobar un proyecto que ya fracasó y ahora volvió a enviarlo con una corrección para que adhieran los que tienen patrimonio de más de 7 millones de dólares.

Milei puede sostener a Adorni o echarlo en medio del Mundial. Pero no puede evitar que le genere un costo enorme en varios frentes. El caso ya está bajo la lupa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Como lo recordó el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en una presentación ante el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) Matias Álvarez, el Régimen de Inocencia Fiscal 27.799 no suspende las obligaciones de prevención del lavado de activos ni los deberes de control sobre Personas Expuestas Políticamente.

La ONG le pidió a la UIF que abra un expediente de inteligencia financiera contra Adorni y su esposa. “La simplificación fiscal exime a Adorni de explicar los detalles de las fuentes de sus ingresos. Pero no modifica, limita ni suspende las facultades legales de la UIF ni las obligaciones de prevención, análisis e investigación financiera en materia de lavados de activos de la UIF (Ley 25.246)”, dice la presentación.

¿Cómo hicieron Adorni y la dueña de la empresa +Be para multiplicar su fortuna? ¿De dónde salieron sus fondos millonarios? Las respuestas son una ofensa para millones de personas que hoy sufren para llegar a fin de mes o creyeron que Milei venía a ajusticiar a la casta. Los datos del INDEC de abril mostraron que el derrumbe de la industria se profundiza y la construcción vuelve a caer. Incluso la baja de la inflación convive con un aumento de 2,5% en alimentos y bebidas.

En base a datos del Banco Central, un trabajo de Agustina Haimovich para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas sobre la morosidad creciente muestra que más de 20 millones de personas están endeudadas. De ese total, más de 12 millones le deben a proveedores no financieros de crédito, en especial las fintech, que operan con tasas que cuadruplican el nivel de inflación y duplican las tasas bancarias.

La sobrevida política de Milei está en duda, como lo muestra el comportamiento de sus antiguos aliados. No solo Victoria Villarruel, su enemiga íntima, sino también Bullrich y Macri. La ambigüedad en los movimientos de la ex ministra de Seguridad es un síntoma de la pérdida de autoridad de los Milei. “Ella ya partió. Siempre va antes de las crisis. El 20 de diciembre de 2001, no estaba en el gobierno. Se había ido unos meses antes. Ahora va a hacer lo mismo”, dice un peronista que formó parte del macrismo con la senadora que vivió más de 7 vidas en sus 70 años.

Mientras el arco de la derecha dura se fragmenta y especula con un final amargo de Milei, el peronismo tensa su propia interna. Los contactos de Maximo Kirchner con Axel Kicillof sirvieron para reemplazar al gobierno nacional y organizar sin problemas el funeral impactante del Indio Solari, pero no para resolver las tensiones políticas entre antiguos aliados. Lo confirmó el líder de La Cámpora con su visita a C5N, cuando eludió referirse al gobernador bonaerense y lanzó la candidatura presidencial de Cristina. Aunque no lo nombró, el hijo de la ex presidente pareció poner bien arriba a Kicillof en la lista de “candidatos por default”. El líder del Movimiento al Futuro sigue sin hablar con CFK y sus funcionarios de mayor confianza dan a entender que no va a estar presente en el acto del 20 de junio, a un año de la detención con inhabilitación perpetua que decidieron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Si Kicillof va, piensan, puede ser rechazado, pero si no va, eso también le va provocar un costo.

La novedad más importante fue la que produjo Miguel Angel Pichetto cuando asistió a la Comisión de Garantías para cuestionar por “viciado” el proceso que terminó con Cristina detenida y reclamar una intervención del Congreso en línea con la que se da en Brasil, donde se impugna la condena a Jair Bolsonaro por parte del mismo tribunal que condenó a Lula. En su mensaje de 15 minutos, escoltado por Eduardo Valdes y Jorge Taiana, Pichetto planteó que el Congreso puede intervenir en el caso de la ex presidenta por el principio de gravedad institucional y declarar su nulidad. Después, cuestionó al fiscal Diego Luciani -que estaba abocado a causas de narcotráfico y no tenía facultades para intervenir en la causa-, rechazó la actuación de Casación y consideró que los jueces de la Corte deberían haberse excusado en el expediente debido a la animosidad manifiesta que existía después de que el kirchnerismo les iniciara un juicio político. Pichetto plantea la atenuación de la pena y pide que el Congreso intervenga como sucedió en el caso del 2x1 a favor de los represores para que la ex presidenta pueda volver a competir en elecciones. Cerca de Pichetto dicen que está estudiando un fallo de la Corte de 2012, cuando admitió una impugnación del destituido gobernador de Tierra del Fuego Jorge Colazo y revocó la inhabilitación que le había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri piensa que, si se ordena el peronismo, el gobierno está terminado y está entre los que dicen que Cristina sigue siendo la principal dirigente de la oposición. La ex presidenta recibió muy bien su discurso porque le permite extender su reclamo por fuera del círculo de sus incondicionales. Que Pichetto se involucre en el tema genera repercusiones en una facción del establishment que lo tiene como interlocutor habitual.

El regreso de la campaña Cristina candidata se da cuando la ex presidenta sube en las encuestas y enfrenta restricciones mucho mayores para recibir visitas que las que tienen los condenados por delitos de lesa humanidad. Confirma que aún detenida sigue siendo una presencia importante en el escenario político. Pero para una parte de la dirigencia peronista, que se desentiende de su situación y hasta se beneficia de eso, esa misma vigencia es la que obtura la posibilidad de regresar al poder. Mientras CFK y Kicillof representan al mismo electorado, el peronismo no kirchnerista sigue como hace una década sin un candidato potente ni ideas que lo conecten con una parte de la sociedad que persiste castigada y escéptica. Con Trump encerrado en sus propios conflictos, Milei ya no genera expectativas y tiene demasiados problemas, pero cree que el peronismo dividido puede ofrecerle una solución.