Bullrich estalló contra Adorni e impulsa su renuncia: "Esto es más que un error"

Patricia Bullrich salió fuerte a cuestionar a Manuel Adorni y pidió su renuncia: "Esto es más que un error", dijo. La jefa del bloque del Senado de LLA salió a criticar al jefe de Gabinete tras las excusas que dio el miércoles a la noche en televisión. La ex ministra de Seguridad es una de las que encabeza el pedido de renuncia de Adorni del Gobierno desde que estalló el escándalo. Este jueves, se volverán a ver las caras en la reunión de mesa política que arranca a las 13.30.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar", dijo Bullrich en declaraciones las que accedió El Destape.

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En Casa Rosada participará Bullrich de la reunión de mesa política con Adorni, a las que se sumará Karina Milei, Santiago Caputo, los Menem, Martín y "Lule" y Diego Santilli. Adorni el miércoles prometió festejarle en esta reunión su cumpleaños número 70. "Mi relación con ella es excelente", describió el ex vocero. Bullrich hoy salió a marcarle la cancha, como lo hizo hace semanas.

En el entorno de Bullrich dan cuenta del fastidio de la exministra para con el jefe de Gabinete desde que estalló este escándalo hace 3 meses. Desde allí, pide en privado que deje su cargo. Estos movimientos, además, se dan mientras crecen las versiones de que Bullrich en 2027 se cortará sola y será candidata a Presidenta. Hoy está evaluando cómo sigue la gestión de Javier Milei y su imagen.

El efecto Adorni en 2027

En el Gobierno por las dudas ratificaron ante El Destape: "Javier va por la reelección. No se va a bajar. ¿Si Bullrich será candidata? No lo sabemos. El candidato de La Libertad Avanza es y será Milei el año que viene", sostuvo una de las personas más importante del Gobierno ante este portal sobre las dudas por el 2027.

En el bullrichismo adelantan que "Pato no va sacar los pies del plato. Ella sigue siendo parte de esta gestión y sigue apoyando al Gobierno".

El caso Adorni fue un parteaguas para Bullrich, quien desde un comienzo, primero en off y luego en on, se encargó de diferenciarse del respaldo de Javier y Karina Milei para con Adorni. De hecho cuando estalló el caso, fue la única de la órbita oficialista que no tuiteó un apoyo público al ex vocero.

Adorni anunció el miércoles que ya presentó su declaración jurada y dijo que hizo la rectificación de 2023 y 2024, en diálogo con LN+. El jefe de Gabinete se excusó y confesó: "Toda la vida ahorré en negro". Según él, son 500 mil dólares que le aparecieron en bitcoin, una versión que evidentemente no le cayó bien a Bullrich.