El nuevo primer ministro Burnham presenta las primeras medidas para transformar Reino Unido

El recién nombrado Primer Ministro británico, Andy Burnham, observa mientras pronuncia un discurso frente al número 10 de Downing Street tras asumir el cargo, en Londres, Reino Unido

​Andy Burnham dará a conocer este martes sus primeras medidas como nuevo primer ministro de Reino Unido, en un intento por cumplir sus promesas de aliviar ‌la crisis del costo de la vida, ‌mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y poner fin a una década de inestabilidad política.

Tras nombrar un equipo ministerial de alto nivel que, según espera, será más ágil que el de su predecesor, Keir Starmer, Burnham quiere actuar con rapidez para demostrar que la política británica puede funcionar y mejorar el nivel de vida tras años de estancamiento.

Además de reunirse con su gabinete de ministros, también pondrá en marcha un ​programa que, en su ⁠opinión, puede dar un giro a Reino Unido, con la esperanza de que una ‌agenda más audaz permita recuperar votantes para el Partido Laborista, actualmente ⁠en el Gobierno, y hacer frente al desafío ⁠que supone el partido populista Reform UK.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Puedo hacer algo para dar a la gente un respiro ahora, un poco de ayuda con el costo de la vida", dijo en un discurso ⁠tras convertirse el lunes en el séptimo primer ministro de Reino Unido ​en una década.

"Y a partir de mañana daré a conocer ‌algunas de esas medidas, incluyendo cómo las vamos ‌a financiar".

Hay mucho en juego.

Apodado el "rey del Norte" por su tenaz defensa de ⁠la zona del noroeste de Inglaterra conocida como Gran Mánchester cuando era alcalde, Burnham es el líder más popular de los principales partidos políticos británicos y cuenta con un apoyo abrumador en el Partido Laborista.

Sin embargo, la constante rotación de líderes en Reino ​Unido durante ‌la última década ha puesto de manifiesto la rapidez con la que los partidos pueden volverse en contra de sus líderes cuando se considera que no cumplen con las expectativas de los votantes, por lo que Burnham tendrá que actuar con celeridad para afianzar su autoridad en el Gobierno.

Quiere empezar ⁠con buen pie.

En su primer discurso como primer ministro, Burnham dijo que su principal objetivo era acabar con el problema de las personas que duermen en la calle en Reino Unido, pero también que quería que la gente notara rápidamente en su bolsillo el cambio del Gobierno.

El lunes, dijo que estaba ultimando los detalles de esas medidas, que podrían incluir formas de limitar las tarifas de autobús —algo que Burnham ya hizo en Mánchester— o, posiblemente, estudiar formas ‌de reducir los costos energéticos.

No quiso entrar en detalles, pero dijo a los periodistas que ello contribuiría en cierta medida a respaldar su afirmación de que "pondré el bienestar de las personas en el centro de todo lo que haga".

"No se resolverá todo, no se aliviará toda la presión", dijo a los periodistas. "Pero muestra la dirección que vamos a tomar y (…) ‌que queremos echarles una mano".

Los mercados estarán muy atentos a cómo Burnham y su inesperada elección para ministro de Economía, el exministro de Defensa John Healey, planean financiar sus planes, después de ‌que el lunes subieran ⁠los costos de financiación, lo que llevó los rendimientos de los bonos del Estado a 30 años a su máximo en dos meses.

A ​algunos inversionistas les inquietaron las declaraciones de Burnham, quien dijo que tenía previsto hacer uso de "toda la flexibilidad" que permiten las normas fiscales vigentes.

Con información de Reuters