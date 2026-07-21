Lionel Messi ya se encuentra en Argentina: llegó a Rosario junto a su familia

Lionel Messi arribó este martes a Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El futbolista de la Selección pasará unos días de descanso junto a su familia en la ciudad santafesina.

El capitán de la Selección argentina llegó alrededor de las 6:20 en un vuelo privado procedente de Miami, tras haber viajado primero desde Nueva York hacia esa ciudad estadounidense. Luego, se trasladó directamente a su vivienda en Rosario, donde permanecerá antes de reincorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial.

Cabe recordar que Messi no había integrado la delegación que arribó el lunes al país junto al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que optó por un itinerario distinto. En la misma situación se encuentra Rodrigo De Paul, quien también reside en Miami y decidió viajar por separado. De esta manera, el astro rosarino aprovecha unos días de descanso en su tierra natal, mientras los hinchas celebran su regreso aunque sea por un breve período.

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