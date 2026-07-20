¿Dónde se juega la próxima Copa América en 2028?

Tras la Copa América 2024 y el Mundial 2026, ya se palpita lo que será el próximo gran torneo que disputará la Selección Argentina. Allí, la actual subcampeona del Mundo buscará revalidad el título continental y conseguir un ansiado tricampeonato. En ese sentido, muchos fanáticos se preguntan cómo será la continuación de este torneo en su próxima edición, tanto en una posible fecha como también las sedes que se barajan.

¿Dónde se jugará la Copa América 2028?

La Copa América 2028 será la 49ª edición del torneo más importante de selecciones en América del Sur, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Con fecha probable para junio y julio de ese año, Ecuador surge como uno de los principales postulantes para albergar el torneo. En una reunión realizada en febrero de 2024, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y el gobierno ecuatoriano, representado por el presidente Daniel Noboa, manifestaron su interés en organizar el evento. Sin embargo, no es la única candidata a albergar la siguiente edición del torneo. Sin embargo, otra vez Estados Unidos otra aparece para quedarse con la sede del certamen.

Ecuador

Ecuador aparecía en un momento como el candidato más sólido para ser la sede de la Copa América 2028. En una reunión entre Alejandro Domínguez y el presidente Daniel Noboa, se discutió la posibilidad de llevar el fútbol a todos los rincones del país. La última vez que Ecuador organizó este torneo fue en 1993 (Argentina se coronó en una final ante México), y ahora busca repetir la experiencia para impulsar su turismo y destacar el crecimiento reciente de su selección nacional.

El gobierno ecuatoriano ha identificado a ocho ciudades como posibles sedes para los partidos: Guayaquil, Quito, Manta, Cuenca, Machala, Ambato, Riobamba y Salinas. Cada una de estas ciudades ofrece una infraestructura adecuada y está preparada para recibir a los equipos y los fanáticos de todo el continente. La propuesta de Ecuador no solo se enfoca en la organización del torneo, sino también en mostrar un "nuevo Ecuador" con grandes proyectos deportivos y sociales.

La confirmación de Ecuador como sede aún está pendiente, pero el país está comprometido a demostrar que tiene las condiciones necesarias para llevar a cabo una competencia de este nivel. La administración actual trabaja arduamente para destacar a Ecuador como un destino capaz de albergar eventos deportivos internacionales, lo que podría beneficiar tanto al desarrollo del fútbol local como a la economía nacional.

Estados Unidos

Estados Unidos es otro fuerte candidato para ser la sede de la Copa América 2028, gracias a su avanzada infraestructura y recursos económicos. Este país ya ha sido anfitrión de importantes eventos deportivos y cuenta con la experiencia necesaria para organizar un torneo de esta magnitud. La CONMEBOL, en su interés por fortalecer las relaciones con el fútbol y la economía estadounidense, ve con buenos ojos la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a ser sede del evento.

Según publicó el medio brasileño 'O Globo' tiempo atrás, existiría un contrato previo entre la CONMEBOL y la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) para que este país sea sede del torneo tanto en 2024 como en 2028. Este acuerdo refleja la confianza en la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo la Copa América, apoyado por su infraestructura deportiva de primer nivel y su capacidad organizativa.

La candidatura de Estados Unidos se basa en su vasta red de estadios modernos, servicios de alojamiento y transporte eficientes, así como en su experiencia en la organización de eventos deportivos internacionales. Esto le proporciona una ventaja significativa frente a otros posibles anfitriones, haciéndolo un contendiente muy serio en la carrera por la sede de la Copa América 2028.

Uruguay, Argentina y Paraguay

Una opción adicional que se está considerando es una sede conjunta entre Uruguay, Argentina y Paraguay. Esta propuesta no solo permitiría distribuir los costos y los beneficios de organizar el torneo, sino que también serviría como una preparación para el Mundial 2030, que tendrá a los tres países como sedes de sus respectivos partidos inaugurales antes de mudarse a España, Portugal y Marruecos.

La colaboración entre estos tres países ofrecería una oportunidad única para potenciar la infraestructura deportiva en la región y mejorar las instalaciones de cara a futuros eventos internacionales. La idea de una sede compartida refleja el espíritu de cooperación y unidad en el fútbol sudamericano, permitiendo a varios países participar en la organización y compartir la exposición internacional.

La decisión final sobre la sede de la Copa América 2028 aún no ha sido tomada, pero la competencia entre Ecuador, Estados Unidos y la posible sede conjunta entre Uruguay, Argentina y Paraguay muestra el alto nivel de interés y la importancia de este torneo para el fútbol sudamericano.