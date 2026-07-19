La Selección llegará al país este lunes e irá directo al predio de Ezeiza.

La Selección argentina regresará al país este lunes hacia el mediodía luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, en el que terminó como subcampeona. El equipo dirigido por Lionel Scaloni irá hacia el predio de la AFA en Ezeiza y evitará visitar la Casa Rosada.

Según pudo saber El Destape de fuentes de la AFA, la Selección llegará al aeropuerto de Ezeiza pasadas las 13 horas de este lunes en dos vuelos charter paralelos, uno con los jugadores y el cuerpo técnico y otro con sus familiares.

Luego, agregaron las fuentes, el equipo irá directamente para el predio que la propia AFA posee en Ezeiza. De esta manera, dieron a entender que los jugadores no irán a la Casa Rosada, pese a que el presidente, Javier Milei, había ofrecido esa posibilidad.

"Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores. Ya mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada ese día. Casa Militar ya tiene armado el operativo, por si quisieran usarlo", había dicho el Presidente al respecto el miércoles pasado, tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales. Sin embargo, esa opción parece haber sido descartada por el equipo.

Mientras se espera la vuelta de los jugadores, el presidente Javier Milei anunció por sus redes que recién decretará feriado cuando la Selección decida cuándo será su festejo en Argentina. Cuando la fecha esté definida, el Gobierno firmará el decreto.

Se prepara el operativo de seguridad para la vuelta de la Selección al país

En paralelo, funcionarios del Gobierno Nacional y el porteño ya diagraman el operativo de seguridad para el recibimiento del plantel apenas llegue a Ezeiza este lunes, ya que, más allá de la derrota, se espera un multitudinario recibimiento.

El viernes pasado, la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede del Ministerio, que contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades nacionales, además, mantuvieron conversaciones al respecto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires.