El Palacio Real se tiñe de rojo para celebrar la victoria de España en el Mundial

Los ecos de la gran final disputada el domingo en los Estados Unidos se trasladaron de inmediato a las principales capitales europeas. En España, la institución Patrimonio Nacional inauguró anoche la nueva iluminación monumental del Palacio Real de Madrid tiñendo de rojo las cuatro fachadas del histórico edificio, en un imponente homenaje para celebrar la consagración de la selección masculina de fútbol tras imponerse por 1 a 0 ante el combinado argentino en el MetLife Stadium. El despliegue visual comenzó en simultáneo con la puesta de sol y se extendió hasta la madrugada, concentrando la atención de miles de fanáticos y turistas que se congregaron en las inmediaciones de la residencia oficial.

Para la ejecución de este nuevo alumbrado exterior, el organismo del Estado español invirtió un total de 1.501.932 euros provenientes de fondos de financiamiento europeo. El desarrollo técnico de la obra consistió en la instalación de proyectores de tecnología RGBW de última generación en todo el perímetro, un equipamiento que no solo hace posible la creación de escenas con luz de color en fechas festivas o conmemoraciones especiales como la de este fin de semana, sino que además permite ajustar con precisión la tonalidad de la luz blanca para destacar las texturas y los diferentes materiales históricos de las paredes del palacio.

La renovación tecnológica incluyó luminarias de blanco cálido en el Patio del Príncipe y la migración total del predio a dispositivos LED, garantizando una reducción del consumo de energía primaria superior al 30%. Este recambio de la red eléctrica forma parte de un paquete de intervenciones estructurales mucho más amplio que Patrimonio Nacional viene ejecutando en el Palacio Real de Madrid.

En total, la inversión global supera los 18 millones de euros y se financia de forma directa con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de ese país. Entre las principales reformas edilicias que acompañan a las nuevas luces se destacan la remodelación integral del Centro de Recepción de Visitantes y de la Real Botica, las obras de rehabilitación de la Real Armería, la renovación completa de los sistemas de cubiertas y la restauración del túnel de Villanueva, consolidando una modernización total del monumento justo a tiempo para los masivos festejos por la obtención de la Copa del Mundo.

Con información de EuropaPress.