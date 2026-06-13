Mundial de fútbol: lista de todos los ganadores de la historia y los países que más veces salieron campeón

Las mascotas representativas de los mundiales FIFA. (Crédito de foto: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

La Copa Mundial de la FIFA es la máxima competición del fútbol internacional masculino, un torneo que moviliza al planeta cada cuatro años para coronar a la mejor selección del mundo. Este apasionante campeonato comenzó su andar en el año 1930, cuando Uruguay asumió el reto de organizar y albergar la edición inaugural. Desde aquellos primeros partidos en Montevideo hasta la actualidad, el torneo ha crecido de manera exponencial en infraestructura, impacto global y competitividad. A lo largo de casi un siglo de historia y más de una veintena de ediciones disputadas, solo un selecto grupo de ocho países han logrado consagrarse campeones, logrando levantar el trofeo más codiciado del fútbol.

La evolución del formato y la fiesta de los hinchas

Más allá de los ganadores, la estructura del torneo ha cambiado drásticamente con las décadas. Aquella primera cita de 1930 contó con apenas trece selecciones invitadas, un contraste absoluto con el gigantesco despliegue actual que reúne a decenas de países tras un riguroso proceso de eliminatorias.

Las sedes también han evolucionado, transformándose en imponentes escenarios tecnológicos capaces de albergar a millones de fanáticos de diversas culturas. La Copa del Mundo ya no es solo un evento deportivo, sino un fenómeno cultural y económico masivo que redefine el turismo global y genera himnos, mascotas y recuerdos de una pasión.

Copa del Mundo FIFA. (Crédito de foto: Til Buergy / Associated Press)

Países campeones del mundo

Brasil (5): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

Alemania (4): 1954, 1974, 1990, 2014

Italia (4): 1934, 1938, 1982, 2006

Argentina (3): 1978, 1986, 2022

Francia (2): 1998, 2018

Uruguay (2): 1930, 1950

Inglaterra (1): 1966

España (1): 2010

Las selecciones que añoran una Copa del Mundo

A pesar de que la gloria máxima está reservada para unos pocos, la historia de los Mundiales FIFA también se compone de grandes hazañas que se quedaron a las puertas del éxito absoluto. Existe un grupo de selecciones nacionales que demostraron un nivel futbolístico extraordinario y alcanzaron la instancia decisiva, pero que no han ganado un mundial aún.

El ejemplo más emblemático es Países Bajos, combinado que ha maravillado al mundo con su fútbol y disputó, sin fortuna, tres finales en 1974, 1978 y 2010. En una situación similar se encuentran combinados históricos como Hungría, subcampeona en 1938 y con su legendario equipo de 1954, y la extinta Checoslovaquia, que se quedó con las manos vacías en las finales de 1934 y 1962. A ellos se suman Suecia, que cayó en su propia casa en 1958, y más recientemente Croacia, que perdió la final en 2018. Para todos ellos, el subcampeonato representa tanto un orgullo histórico como una eterna cuenta pendiente.