Pésima noticia para Bielsa en el debut de la Selección de Uruguay del Mundial 2026: tres bajas de peso

Marcelo Bielsa recibió una dura noticia antes del estreno de Uruguay en el Mundial 2026, ya que tres referentes quedaron descartados por lesión.

Marcelo Bielsa recibió una mala noticia para el debut de Uruguay en el Mundial 2026. Tres futbolistas importantes quedaron descartados por problemas físicos y no estarán disponibles para enfrentar a Arabia Saudita en Miami y el entrenador argentino deberá modificar sus planes en varias posiciones de la cancha.

Las tres ausencias confirmadas representan un golpe importante para la estructura del equipo de Bielsa. El primero de los descartados es Ronald Araújo, ya que arrastra una lesión muscular que incluso lo obligó a realizar un viaje relámpago a España durante la semana para continuar con su recuperación. Aunque existía cierta expectativa sobre su evolución, finalmente no llegará en condiciones para el debut mundialista.

La segunda baja es José María Giménez, uno de los líderes defensivos de la "Celeste". El zaguero sufrió una lesión de tobillo durante su participación con Atlético de Madrid en mayo y todavía no logró recuperarse completamente para competir al máximo nivel.

La lista se completa con Giorgian De Arrascaeta, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel. El mediocampista había sufrido una fractura de clavícula a finales de abril y, cuando transitaba la etapa final de recuperación, apareció una lesión muscular durante los entrenamientos con Uruguay en los primeros días de junio. La combinación de estos tres contratiempos deja a Bielsa sin experiencia, liderazgo y creatividad para afrontar el estreno de la Copa del Mundo.

Un desafío inesperado para Marcelo Bielsa en Uruguay para el Mundial 2026

La ausencia simultánea de Araújo, Giménez y De Arrascaeta obliga al entrenador argentino a modificar piezas importantes de su esquema. En defensa, Bielsa pierde a dos de los jugadores con más experiencia internacional y recorrido europeo. Tanto Araújo como Giménez suelen ser piezas fundamentales en la estructura defensiva uruguaya y referentes dentro del vestuario.

Por otra parte, la baja de De Arrascaeta afecta directamente la generación de juego ofensivo. El futbolista es uno de los encargados de aportar creatividad, pases filtrados y conexión entre el mediocampo y los delanteros. Ante este escenario, el entrenador deberá apostar por alternativas que quizás no tenían previsto asumir tanto protagonismo en el comienzo del torneo.

La polémica que rodea a Ronald Araújo

La situación de Ronald Araújo también estuvo rodeada por una controversia que ganó espacio en medios uruguayos durante los últimos días.

Las declaraciones realizadas por el hermano del defensor sobre su estado físico generaron debate y repercusión en el entorno de la selección. Si bien el cuerpo técnico evitó profundizar en la cuestión públicamente, el episodio sumó ruido en la previa de una competencia que exige máxima concentración. Desde el entorno de Uruguay intentan bajar la intensidad de la polémica para enfocarse exclusivamente en lo deportivo y evitar distracciones antes del debut.

Arabia Saudita, el primer desafío de la Celeste

Uruguay abrirá su participación en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami. En los papeles, el conjunto dirigido por Bielsa aparece como favorito para quedarse con los tres puntos, aunque las bajas obligan a extremar precauciones frente a un rival que buscará aprovechar cualquier debilidad.

Posteriormente, la Celeste enfrentará a Cabo Verde en la segunda fecha y cerrará la fase de grupos ante España, en uno de los encuentros más atractivos de toda la primera ronda del torneo. La presencia del seleccionado español convierte al Grupo H en una zona particularmente exigente, donde cualquier tropiezo puede resultar determinante para el futuro de los equipos.