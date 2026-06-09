La previa del Mundial 2026 suma un nuevo foco de conflicto en Uruguay, ya que el hermano de una figura cuestionó públicamente a Marcelo Bielsa.

A menos de una semana del debut de Uruguay en el Mundial 2026, una nueva polémica volvió a sacudir al seleccionado "charrúa". Tras conocerse la lesión de Ronald Araujo y su viaje a España para realizar un tratamiento especial, un familiar del defensor lanzó un duro mensaje contra Marcelo Bielsa y el propio jugador del Barcelona debió romper el silencio sobre supuestas tensiones internas.

Todo comenzó cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol informó, a través de redes sociales, que el central, de 27 años, viajaría temporalmente a España para someterse a un tratamiento médico debido a una lesión muscular que amenaza su presencia en el debut mundialista.

Tras el anuncio oficial, Maikel Araujo, hermano del futbolista, reaccionó en redes sociales con una frase que fue interpretada como una crítica directa hacia Bielsa. “Gracias por lesionar jugadores”, escribió sobre la publicación oficial de la AUF. Aunque el mensaje fue eliminado poco después, las capturas comenzaron a circular rápidamente y generaron repercusión en Uruguay.

El fuerte posteo de Maikel Araujo.

La respuesta de Ronald Araujo

La polémica escaló al punto que el propio Araujo debió referirse públicamente al tema tras regresar a la concentración de la selección uruguaya. El defensor intentó bajar el tono de la controversia y dejó en claro que no comparte la postura expresada por su hermano.

“Me enteré cuando llegué a España. Fue un error de él. Ya lo hablé y volveré a hablarlo cuando llegue a casa. Son cosas que no deben pasar”, explicó ante los medios. Sus declaraciones buscaron cerrar el episodio, aunque el mensaje volvió a poner bajo la lupa la gestión de Bielsa y el desgaste que parece existir en algunos sectores vinculados al plantel.

Más allá de la polémica, la principal preocupación para Uruguay sigue siendo la situación física de Araujo. El zaguero del "Blaugrana" confirmó que sufrió una molestia muscular en el gemelo durante un entrenamiento y reconoció que la lesión le despertó malos recuerdos por lo ocurrido en torneos anteriores. “Se me vinieron todos los fantasmas del Mundial pasado a la cabeza”, admitió.

El futbolista evitó asegurar su presencia en el debut frente a Arabia Saudita y dejó abierta la incógnita sobre su recuperación. “No sé si llegaré al primer partido, pero voy a hacer todo lo posible para jugar este Mundial”, expresó. La evolución médica durante los próximos días será determinante para saber si Bielsa podrá contar con uno de los pilares defensivos del equipo.

El antecedente que alimenta las críticas

Las críticas hacia la preparación física del equipo tampoco son nuevas. Muchos recuerdan lo sucedido durante la Copa América 2024, cuando Ronald Araujo sufrió una grave lesión en los cuartos de final ante Brasil. Aquel problema muscular obligó al defensor a pasar por el quirófano y lo dejó varios meses fuera de las canchas.

Por eso, cada inconveniente físico que afecta a futbolistas importantes vuelve a instalar dudas sobre la intensidad de los métodos de entrenamiento implementados por Bielsa. A esta situación se suma también la recuperación de Giorgian De Arrascaeta, otra pieza clave de la selección uruguaya que intenta llegar en condiciones al Mundial.

Uruguay busca enfocarse en el debut

Mientras las polémicas ocupan espacio en los medios, la selección uruguaya intenta mantener la concentración en el objetivo principal: realizar una buena Copa del Mundo. La Celeste integra el Grupo H del Mundial 2026 junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

El estreno será el 15 de junio en Miami ante los saudíes. Posteriormente enfrentará a Cabo Verde y cerrará la fase de grupos contra España, en uno de los partidos más atractivos de la primera ronda.