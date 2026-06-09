Escándalo en el Mundial 2026: Irán denuncia que FIFA le revocó las entradas por presión de Estados Unidos

Los papelones en el Mundial 2026 en Estados Unidos, uno por uno.

Un nuevo escándalo geopolítico y extradeportivo, que involucra a Estados Unidos e Irán, sacude al Mundial 2026. En esta oportunidad, la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) denuncia que la FIFA le revocó las entradas que le correspondían en forma imprevista por la presión que ejerció Estados Unidos, uno de los tres anfitriones nortamericanos de la máxima cita junto con Canadá y México.

Además, se informó que la delegación iraní completa no podrá dormir en el territorio estadounidense durante toda su participación en la Copa del Mundo, ya que deberá entrar y salir durante el mismo día. Hoy, están concentrados en México y a la espera de lo que ocurra también con los tickets que le correspondían en la previa.

En un Mundial 2026 que ya es polémico desde todo punto de vista, la relación y los intereses personales entre Donald Trump (presidente de Estados Unidos) y Gianni Infantino (mandamás de la FIFA) parecieron estar por encima de la lógica en la coyuntura global. Irán tiene previsto jugar contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21, ambos partidos en Los Ángeles, antes de enfrentarse a Egipto en Seattle el 26. Sin embargo, por estas horas dichos compromisos están plagados de polémicas, con el trasfondo insoslayable de la Guerra en Medio Oriente en la que intervienen plenamente los norteamericanos.

El organismo rector de Irán afirma que el reglamento de la FIFA establece que cada Federación participante en la Copa del Mundo recibe el 8% de las entradas para cada uno de sus partidos, para así distribuirlas entre los aficionados. Incluso, añadió que ya había comenzado a expender boletos, pero que ya no puede proporcionárselas a los aficionados, algunos de los cuales ya han hecho sus preparativos de viaje.

Irán, "víctima" de los desmanejos de Estados Unidos en el Mundial.

"Privar a los seguidores iraníes del acceso a la asignación legal y oficial de entradas que les corresponde es una acción contraria al espíritu que rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes", esgrimió el comunicado de la FFIRI. "Este hecho plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones políticas y no deportivas en la organización del mayor evento futbolístico del mundo", profundizaron. Por último, la FFIRI también hizo un llamamiento a la FIFA para que "respete los principios de neutralidad, imparcialidad y las normas establecidas".

El fixture de Irán en el Mundial 2026, con los 3 partidos en Estados Unidos