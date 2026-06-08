Nuevo papelón en el Mundial 2026: el insólito control a la selección de Uzbekistán en el aeropuerto.

La organización del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 realizó un nuevo papelón en la previa del amistoso que disputarán Uzbekistán y Países Bajos en el Icahn Stadium de Nueva York. Mientras descendían del micro para presentarse en el estadio, los jugadores y el cuerpo técnico del combinado asiático fueron revisados con detectores de metales y perros por la policía local, una escena que provocó incredulidad y momentos de tensión.

El primero en salir fue el entrenador Fabio Cannavaro, ex futbolista de la Selección de Italia campeona del mundo en 2006, quien se quedó asombrado frente al control de las fuerzas de seguridad; luego, al tiempo que otros revisaban los bolsos, los agentes sacaron uno por uno a los integrantes del plantel para inspeccionar sus pertenencias. Después de cinco minutos, los uzbekos pudieron superar el control, una de las nuevas medidas insólitas que se están llevando adelante en la competición.

Senegal, otra selección afectada por los controles

En su llegada a Texas para enfrentar a Arabia Saudita este martes, el seleccionado senegalés también fue expuesto a exhaustivos controles por parte de las fuerzas de seguridad locales. En un video que se viralizó en redes sociales, un agente revisó a uno de los jugadores del equipo de pies a cabeza con un detector de metales.

Estados Unidos le negó la visa a un árbitro somalí para el Mundial 2026

Estados Unidos le negó la visa a un árbitro somalí que está considerado como uno de los mejores de la CAF (Confederación Africana de Naciones). El protagonista se llama Omar Abdulkadir Artan, quien fue deportado a pocos días del comienzo del Mundial 2026 y no podrá participar del certamen.

La FIFA de Gianni Infantino lo había elegido para trabajar en la Copa del Mundo, aunque por el momento no estará y aguardará por más novedades. En el aeropuerto de Miami se produjo esta situación, por lo que desde ahora las autoridades estarán atentas al respecto para definir los pasos a seguir. A pesar de contar con el respaldo de la embajada de Somalia y un pasaporte diplomático, el oficial somalí no superó los filtros migratorios estadounidenses. Artan fue galardonado recientemente como Árbitro del Año por la Confederación Africana. La FIFA aún no ha emitido un comunicado oficial sobre una posible resolución al problema de visado, pero de momento está fuera de la concentración mundialista a apenas tres jornadas del arranque de la máxima cita.

Cómo será el recorrido de Uzbekistán y Países Bajos en el Mundial 2026

Países Bajos debuta en el Grupo F contra Japón en Dallas el domingo. Seis días después enfrentará a Suecia en Houston, y cerrará la primera ‌fase ante Túnez el 25 de junio.

En tanto, en actividad del Grupo K, Uzbekistán se enfrenta a Colombia el 17 ‌de junio ⁠en Ciudad de México, juega ante Portugal el 23 de junio en Houston, y ​cuatro días después se medirá a República Democrática del Congo.