EEUU completa la décima noche consecutiva de ataques a Irán

Una explosión en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán

El ejército estadounidense dijo a última hora del lunes que había concluido una ‌nueva ronda de ataques ‌contra Irán, indicando que había atacado centros de mando militares iraníes, bases de lanzamiento de misiles y drones, capacidades marítimas y sistemas de defensa aérea.

El Mando Central de EEUU hizo el anuncio en una publicación en la red social X.

• ​La última ronda ⁠de ataques de EEUU contra Irán duró unas ‌cinco horas, según el ejército estadounidense, lo ⁠que supone la décima ⁠noche consecutiva de ataques estadounidenses contra el país Pérsico.

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• Washington dijo que está intentando "mermar la capacidad de Irán ⁠para seguir atacando a los buques mercantes ​que transitan por el estrecho de ‌Ormuz".

• La guerra con Irán ‌comenzó cuando EEUU e Israel atacaron Irán ⁠el 28 de febrero e Irán respondió con sus propios ataques contra Israel y los Estados del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses.

• Los ​ataques estadounidenses ‌e israelíes contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano durante la guerra han causado miles de muertos y han desplazado a millones de personas.

• La guerra ha provocado ⁠un aumento de los precios del petróleo y ha sacudido los mercados globales.

• El número de soldados estadounidenses fallecidos en la guerra ascendió a 17 durante el fin de semana.

• El lunes, Trump prometió venganza contra Irán tras un fin de semana mortífero para ‌las tropas estadounidenses.

• La semana pasada, Trump amenazó con ampliar los objetivos atacados en Irán para incluir centrales energéticas y puentes.

• Los Convenios de Ginebra de 1949 sobre el comportamiento humanitario en la guerra ‌prohíben los ataques contra lugares considerados esenciales para la población civil.

• Tras las anteriores amenazas de Trump de atacar ‌dichos objetivos, ⁠expertos en derecho internacional de EEUU afirmaron a principios de este año que ​tales ataques podrían constituir crímenes de guerra.

Con información de Reuters