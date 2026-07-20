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Bélgica no renovará el contrato del seleccionador García

20 de julio, 2026 | 10.28

​Bélgica no renovará el contrato del seleccionador Rudi García, ‌dijo el ‌lunes la Real Asociación Belga de Fútbol.

García llevó a Bélgica hasta los cuartos de final del Mundial de este mes, donde perdió ​ante España, ⁠que acabaría proclamándose campeona, ‌pero su futuro estaba ⁠en duda tras ⁠un torneo en gran medida poco convincente.

El contrato del francés, ⁠de 62 años, expira ​a finales de mes.

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"Rudi ‌García desempeñó, sin ‌duda, un papel clave ⁠en la restauración de los Diablos Rojos belgas", dijo en un comunicado Vincent ​Mannaert, ‌director deportivo de la asociación.

"Fue nombrado seleccionador nacional en un contexto deportivo y financiero difícil. Gracias ⁠en particular a su compromiso y experiencia, se restableció la cohesión del equipo y se logró un resultado sólido en el Mundial más reciente", añadió.

"En ‌nombre de la asociación, quiero agradecer calurosamente a Rudi y a sus asistentes por los últimos 18 meses".

"Junto con ‌mi equipo, estoy preparando actualmente un nuevo ciclo, incluida la designación ‌de ⁠un nuevo seleccionador nacional".

Con información de Reuters

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