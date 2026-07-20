Bélgica no renovará el contrato del seleccionador García

Bélgica no renovará el contrato del seleccionador Rudi García, dijo el lunes la Real Asociación Belga de Fútbol.
García llevó a Bélgica hasta los cuartos de final del Mundial de este mes, donde perdió ante España, que acabaría proclamándose campeona, pero su futuro estaba en duda tras un torneo en gran medida poco convincente.
El contrato del francés, de 62 años, expira a finales de mes.
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"Rudi García desempeñó, sin duda, un papel clave en la restauración de los Diablos Rojos belgas", dijo en un comunicado Vincent Mannaert, director deportivo de la asociación.
"Fue nombrado seleccionador nacional en un contexto deportivo y financiero difícil. Gracias en particular a su compromiso y experiencia, se restableció la cohesión del equipo y se logró un resultado sólido en el Mundial más reciente", añadió.
"En nombre de la asociación, quiero agradecer calurosamente a Rudi y a sus asistentes por los últimos 18 meses".
"Junto con mi equipo, estoy preparando actualmente un nuevo ciclo, incluida la designación de un nuevo seleccionador nacional".
Con información de Reuters